Sergen Yalçın: Ozan Tufan müthiş oynadı
Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı deplasmanda aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi, Ozan Tufan'a övgüler yağdırdı.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, bu hafta da evinde Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Konuk ekip, Papiss Cisse'nin ikinci yarıda attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Mücadelenin ardından konuşan Alanyaspor teknik direktörü, "Öncelikle çok zor bir maçtı. Onu söyleyeyim. Trabzonspor deplasmanları hep zordur. Bugün çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. Zor bir fikstür oynuyoruz. 28 puan yaptık. Şu pozisyonda iyi bir puan. Ozan Tufan'ı kazandığımız için çok memnunum. Mükemmel oynadı, müthiş oynadı bana göre bugün. Oyuncularımız çok iyi oynadılar bu nedenle oyuncu değiştirme gereği duymadım. İlla değişiklik yapacağız diye bir şey yok. Oyuncuları sonradan formaliteden değiştirdim."
"Çok güzel stat yapmışlar"
Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık. Özellikle ligin devamı için çok değerli bir puan aldık. Aşağıdaki pozisyondaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içeride, 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz"
Yorumları Göster
Yorumları Gizle