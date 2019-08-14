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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.08.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: "Oyun anlamında korkularımız var"

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Sergen Yalçın: "Oyun anlamında korkularımız var"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacakları rövanş maçına ilişkin, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncuları herkesin sahada göreceğini belirtti.

Yalçın, Partizan maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Yeni Malatya Stadı'nda Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile basın toplantısı düzenledi. 

Partizan ile yaptıkları ve 3-1 kaybettikleri ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini, oyun anlamında zafiyetler gösterdiklerini aktaran Yalçın, "Skor, telafi edilemeyecek bir skor değil, skorla ilgili bir telaşımız yok. Son oynadığımız müsabakada oyun anlamında ciddi sıkıntılarımız ve korkularımız var. Bundan önce oynadığımız turda da aynı sorunları yaşamıştık. Bir haftalık süreçte bu sorunları minimuma indirme konusunda oyuncularla bireysel, teorik ve oyunsal anlamda çalışmalar yaptık. Zaaflardan kurtulmak için." ifadelerini kullandı. 

Yalçın, taraftarları önünde takımının elinden gelenin fazlasını yapmak için sahada mücadele edeceğini dile getirdi. Seyircilere güvenlerinin tam olduğunu, onların da takımlarına aynı şekilde güvenmelerini isteyen Yalçın, şunları kaydetti: 

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak, öncelikle kazanmak istiyoruz, tur atlamak ikinci planda düşündüğümüz şey. İyi ve sağlam bir oyunla müsabakayı kazanmak istiyoruz, tek hedefimiz bu. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Oyun anlamında da bu çalışmaları yaptık. Yarın tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu grubunu herkes sahada görecek." 

"Bazen her şey konuşulduğu veya çalışıldığı gibi olmuyor" 

Bir basın mensubunun Partizan takımı karşısında alınan mağlubiyetle ilgili sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi: 
"Biz rakibi analiz ettik, iyi çalıştık aslında. Oyun anlamında oyunculara rakibi anlattık. Sahada yapılması gerekenleri aslında çalıştık. Bazen her şey konuşulduğu veya çalışıldığı gibi olmuyor, maç ortamları farklı oluyor. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamayınca maalesef müsabakalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Partizan maçında en büyük sıkıntımız, savunma hatalarıydı. Takım halinde ve bireysel olarak savunmada sıkıntılar yaşadık. Takım olarak yapılmaması gereken hatalar yaptık. Tabii ki bunun sorumlusu benim. 
Oyuncular sahada hata yapıyor ama sonuçta sorumluluk bana ait. Onlar da bizim zaaflarımızdan iyi faydalandılar. Oyuna odaklanmakta zorlandık. Mücadele olarak, rakipten çok eksik kaldık. Biz ikili mücadelelerde ve temasta rakibe göre eksik kaldık. Biz ilk defa UEFA'da böyle bir tur oynuyoruz, rakibimiz bizden çok daha tecrübeli. Oynayacağımız müsabaka umarım bizim istediğimiz doğrultuda geçer." 

"Güçlü bir oyunla turu atlayacak pozisyonda olmak istiyoruz" 

Yalçın, yarınki karşılaşmada iki oyuncu için önlem alacaklarını belirterek, "Rakipte 1-2 önlem alınacak oyuncu var. İlk maçta da konuştuk ama beceremedik. Sahanın içerisi çok farklı, dışarıda konuşmayla içeride oynamak çok farklı şeyler. Önlem aldık ama hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Yarın için gerekli önlemleri aldık, oyun anlayışımızı belirledik. Nasıl oynayacağımızı oyunculara net anlattık ve sahada gösterdik. Yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur diye umuyoruz. Oyun anlamında iyi olur, sahada istediğimiz şeyleri yaparsak tur atlamak bizim için çok daha kolay olur. Bizim yarın için isteğimiz sağlam durmak, iyi mücadele etmek, agresif oynamak. Güçlü bir oyunla turu atlayacak pozisyonda olmak istiyoruz. Geçemesek de oynadığımız oyunla ilerisi için herkese umut vadetmek istiyoruz." diye konuştu. 

Guilherme: "Turu geçmemek için hiçbir neden yok" 

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Guilherme, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirtti. 
Karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini vurgulayan Guilherme, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Hocamızın anlattıklarını sahaya yansıtırsak turu geçeceğimizden hiç şüphemiz yok. Biraz daha sağlam oynamamız lazım. Sakin olmamız lazım, taraftarımızın desteğini de arkamıza alırsak turu geçmemek için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

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