Sergen Yalçın listede
Beşiktaş, yerli hoca adayları arasında eski yıldızı Sergen Yalçın'ı, Abdullah Avcı’nın ardından ikinci sıraya koydu.
Beşiktaş'ta teknik direktör için en güçlü yabancı aday Lucescu, yerli aday ise Abdullah Avcı.
Yönetim, Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ı da yerli adaylar listesinde ikinci sıraya koydu.
Bu gelişmede taraftarların Yalçın'ı istemesinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Genç teknik adam, Beşiktaş'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın ardından taraftarın ilgisine "Bana gelen teklif yok. Ancak elbet bir gün kavuşacağız" demişti.
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