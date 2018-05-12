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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Sergen Yalçın: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız
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Futbol
12.05.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız

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Sergen Yalçın: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pes etmeyeceklerini belirterek, "Kümede kalmak için elimizden ne geliyorsa hatta fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Konuk ettiği Göztepe ile Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında zorlu 90 dakikayı değerlendirdi. Kazanmak istedikleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Bütün planlarımız kazanma üzerineydi. Ancak futbolda her şey bazen istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Bazen bu tür durumlar oluşabiliyor. O yüzden çok üzgünüz. İlk 45 dakika çok üretkenlikten yoksun vasat bir oyun ortaya koyduk aslında böyle konuşmamıştık planımız böyle değildi. Üretme anlamında çok büyük sıkıntı yaşadık. Rakibe çok müsaade ettik oynaması için. 45 dakika bize boşa geçen bir 45 dakika gibi göründü dışarıdan. İkinci yarı istediğimiz gibi başladık oyunu rakip alana yıktık. İstediğimiz gibi bir oyun olacak diye düşünüyorduk ki, ancak o dakikalarda tesadüfi bir gol yedik ve normal olarak takımın direnci düştü. Toparlamak için hamleler yaptık. Risk almak zorunda kaldık oyunu çevirmek için aslında o da tuttu diyebiliriz. Çünkü iyi bir dakikada golü bulduk, beraberliği yakaladık çevirme imkanımız olabilirdi. Ama maalesef istediğimiz skoru alamadık. Böyle büyük ihtimalle işler önümüzdeki haftaya kalacak gibi görünüyor. Bilmiyoruz tabii sonuçların ne olacağını" dedi.

"Deplasman hakemi gibi maç yönetti"

Maçın hakemi Ümit Öztürk'ü eleştiren Sergen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Tam bir deplasman hakemi gibi maç yönetti. Maalesef bizi şok etti. Özellikle oyunun başında Selçuk’un Eto’o'ya yaptığı pozisyonu belki kırmızı kart olabilecek bir pozisyonda sarı kart bile göstermedi. 10 dakika sonra bir sarı kart daha görüp oyundan atılması muhtemeldi. Hakem arkadaşın yönetiminden hiç memnun değiliz. Daha dengeli bir maç yönetebilirdi. Böyle müsabakalarda biz can havliyle küme düşmemeye oynayan bir takımız. Karşımızdaki takım daha rahat bir takım, daha yukarıda olan bir takım. Biraz daha ortada yönetebilirdi. Rakibin diri kalmasına, oyunun içinde kalmasına çok müsaade etti. Sürekli faullerle oyunun akışını çok durdurdu. Bu yüzden hakemin yönetimden çok memnun değilim. Daha iyi bir yönetim, daha iyi bir hakem bekliyorduk. Belki onun da konsantrasyonu bozuktu. O yüzden de çok üzgünüz."

"Pes etmek yok"

Sergen Yalçın pes etmeden oynayacaklarını ve kümede kalmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Yalçın, "Sonrası için sonuçlara bakacağız, önümüzdeki hafta pozisyonumuz ne olacak, nasıl bir oyun oynamalıyız, nasıl pozisyon almalıyız hafta içinde hepsini değerlendirip önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Pes etmek yok artık ligin son haftası. Çok aşağıdan başlayıp buraya kadar getirdik. Konyaspor çok önemli bir camia. Mutlaka ligde kalması gereken ve olması gereken bir camia. Çünkü gerçekten çok güzel bir ortam var. Stat, kulüp, camia gerçekten çok sağlıklı. Biz burada bulunduğumuz süre zarfından çok rahat bir çalışma imkanı bulduk. Kümede kalmak için elimizden ne geliyorsa hatta fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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