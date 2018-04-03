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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.04.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Kredimiz yok

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Sergen Yalçın: Kredimiz yok

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, her şeyin planladıkları gibi gittiğini ve şehrinde takıma olan desteğiyle birlikte ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi değerlendirmede bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor ile 8 Nisan Pazar günü iç sahada oynayacakları 28. hafta maçının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Yalçın şöyle konuştu:

“Bu hafta oynayacağımız Sivasspor maçı çok önemli. Bu maçı kazanmak zorundayız ve kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İçeride oynadığımız maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Dışarıdan alınan 1 puan kötü değil ancak bu içerideki 3 puan ile anlam kazanır. O nedenle dışarıda kazanmak zorundaydık cümlesi pek doğru değil. Kazanmayı deneyip başaramıyorsak kaybetmeyeceğiz. Kaybetseydik 6 puanlık bir fark olacaktı arada. O saatten sonra o farkın kapanması pek mümkün olmazdı. O yüzden puan farkı istediğimiz seviyede. Sonuçlar istediğimiz gibi giderse, puan farkını kapatabilecek pozisyondayız. Çok zor bir periyot yaşıyoruz. Sıkıntılı dönem yaşamaya devam edeceğiz. Göreve başladığımızda da söyledim. Kayserispor maçı da bir final maçıydı. Oradan aldığımız bir galibiyetle nefes aldık. Şimdi Sivasspor maçı ile bunu taçlandırmak istiyoruz.”

“Küme düşme hattının altında bir takımız”

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor’un ligde bulunduğu konum itibariyle küme düşme hattının altında yer aldığını ve öncelikli hedeflerinin bu hatta bulunan takımları yakalamak olduğunu ifade etti. Sergen Yalçın, “Biz küme düşme grubunda bir takım değiliz. Biz küme düşme hattının altında bir takımız. Önce bunu anlaması gerekiyor herkesin. Biz önce o grubu yakalamak istiyoruz. O grubu yakalarsak onlarla mücadele etme şansı daha yüksek olacak. Dediğim gibi ilk hedefimiz üst grubu yakalamaktı. Şimdi o grubu yakalama şansı elimize geldi. Eğer bu hafta o grubu yakalarsak ondan sonra da o gruptan çıkmak için bir mücadele vereceğiz. İki etaplı düşünüyoruz. Geldiğimizde o grubun altındaydık. Önce yakalayıp sonra da üste çıkacağız inşallah. Bütün konsantrasyonumuz bunun üzerine. Bütün günümüzü, bütün haftamızı bunları düşünerek ve planlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki süreç her şeyi gösterecek. Tabii kolay değil. Oyuncularımız içinde kolay değil. Seviyesi yüksek ve stresli maçlar oynuyoruz. Atlatacağız inşallah. Taraftarımızla, yönetimimizle birlikte hareket edersek inşallah atlatırız diye düşünüyoruz. Bu haftaki maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Sivasspor maçında bütün Konya’yı stadyumda görmek istiyoruz. Bundan sonra takımın onlara çok ihtiyacı olacak. Özellikle içeride oynanan müsabakalarda” dedi.

“Maçlar sahada kazanılıyor”

Sergen Yalçın, kalan haftalarda oynanacak maçların kolay olmayacağının altını çizerek, “Sahada kazanmazsanız fikstür avantajının hiçbir avantajı olmaz” diye konuştu. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

“Fikstür avantajımız görünüyor. Ancak bu kağıt üzerinde sadece. Maçlar sahada kazanılıyor. Sahada kazanmazsanız fikstür avantajının hiçbir avantajı olmaz. Bizim ilk hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Bunu kazanırsak ancak o zaman fikstür avantajının bir anlamı olur.
Futbolcularımızla maçlara iyi hazırlanıyoruz, iyi konsantre oluyoruz. Kendimizi, rakibimizi analiz ediyoruz. Ne yapmalıyız? Nasıl hazırlanmalıyız? Nasıl oynamalıyız? Hepsinin planlamasını yapıyoruz. Ama kolay değil. Hele bu zorluk seviyesinde, bu kadar stresli maçları ardı ardına oynamak hiç kolay değil. Sivasspor maçı çok değerli. Bu sefer tek hedefimiz oynayacağımız müsabakayı kazanmak. Bu maçı alırsak bundan sonra maç maç gidip gereken noktaya ulaşacağız.”

“Taraftara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var”

Sergen Yalçın, taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Ligde kalacağımız konusunda umutluyuz. Umutlu olmasak göreve başlamazdık. Çok zor süreç geçireceğiz, kolay değil. Bir kere kredimiz yok. Her oynadığımız maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Ligin bu zamanında bu kolay iş değil. Biraz sabır, biraz mücadele ve taraftarın desteği ile oyuncular bu işi başaracaktır” şeklinde konuştu.

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