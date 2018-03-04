Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı
Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.
Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile anlaştı. Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yalçın ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve Yalçın'ın salı günü takımın başına geçeceğini açıkladı.
Konyaspor'dan açıklama
Atiker Konyaspor ise Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:
Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.
Yönetim Kurulumuz Sergen Yalçın’la prensipte anlaşmış bulunup salı günü takımımızın başında olacaktır..!— Ahmet BAYDAR (@ahmet_baydar) 4 Mart 2018
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