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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.08.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın konuştu: Irkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor...

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Sergen Yalçın konuştu: Irkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor...

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktıkları Olimpija Ljubljana maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

İlk maçta çok hazır değildik ve bunun sıkıntısını yaşadık. İyi bir sonuç oldu ve çocuklar çok iyi bir performans gösterdi. Yalnız bizi üzen taraflar da oldu. Kalecimiz Farnolle'a yapılan ırkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor. Kenardan ırkçı bir tavır sergilediler. Avrupa'da bu tür şeylerin olmasını yadırgadık gerçekten. Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur etmek Türk takımları için zor.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa böyle bir kupaya katılıyoruz. Bizim için de çok ciddi bir tecrübe oldu." diye konuştu. 
Maçın son bölümünde golü bulmak için risk aldıklarını anlatan Yalçın, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun tek taraflı oldu. Organize bir şekilde oynadık. Pozisyonlar bulduk. Elenebilirdik de. Oyunun son bölümünde risk aldık. Kazanmak için oyuna üç hücum oyuncusu aldım. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Kaleci Farnolle ise karşılaşma sonrası yaşadığı ırkçı saldırı için şu şekilde konuştu:

Baskı futbolda her zaman var. Maçın sonunda taraftarlar tarafından yapılan bu hareketler ülkeyi kötü temsil ediyor. Utanç duyulacak hareketlerdi bunlar. Bu insanların utanması gerekiyor. Biz futbol oynamaya geliyoruz. Bir şölen sunuyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapmak utanç verici bir şey.

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