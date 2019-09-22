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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.09.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: "Kazanamadığımız için mutlu değiliz"

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Sergen Yalçın: "Kazanamadığımız için mutlu değiliz"

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın kazanamadıkları için mutlu olmadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Son dakika attığımız golle kurtardığımız puandan ötürü mutluyuz. Ama kazanamadığımız için mutlu değiliz. Oyuna başlarken kazanmak istiyorduk." dedi.

"Galatasaray'a karşı pozisyon vermemek imkansız"
Maçı bölümler halinde yorumlamak gerektiğini ifade eden Yalçın, "İlk 25 dakika oyunun kontrolü bizdeydi. Sonrasında şanssız bir gol yedik ve sonrasında takımın konsantrasyonu çok düştü. Alanyaspor maçında da böyle olmuştu. Bunu toparlamak istiyoruz ancak bir türlü toparlayamadık. İkinci yarı daha çok hücum yapmak istedik. Bekleyen bir takıma karşı hücum yapmak dünyanın en zor işi. Bekleyen bir Galatasaray'a karşı pozisyon vermemek imkansız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray çok iyi bir takım"
"Galatasaray çok iyi oyuncular almış, çok iyi bir takım" diyen Sergen Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de elimizden geleni yaptık, çok fırsat yakaladık. Bugün oyuncularımızın istediğinden ve mücadelesinden memnunuz. Kendi gücümüz doğrultusunda iyi şeyler yapabildik. Şunu söyleyeyim Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Maçın farklı hikayeleri var. İlk 25 dakika iyi oynadık, öne geçen biz olsaydık maç çok farklı olabilirdi. Maçın içinde kaldık, oyuncularımız çok istekliydi."

Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında ise şunları söyledi:

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise Galatasaray karşısında kazandıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyledi. Yalçın, müsabakanın seyir zevki açısından son derece güzel geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Güzel bir karşılaşma oldu. Son dakikada kazandığımız gol bize bir puan kazandırdı, bu yüzden çok mutluyuz. Zor bir müsabakaydı ama 90 dakikalık bölümde, oyunun tamamında oyunda kalmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz."

Karşılaşmayı bölüm bölüm yorumlamanın daha iyi olacağını dile getiren Yalçın, "İlk 25 dakikalık bölümde oyuna çok konsantreydik. Top bizdeydi, iyi oynayan taraf bizdik ama kalemize gelen ilk pozisyonda maalesef golü yedik. Ondan sonra bocalamaya başladık. Duran toptan bir iki pozisyon verdik, neticesinde gol de yiyebilirdik ama pozisyonlarımız da var. İkinci yarı daha önde oynamak durumunda kaldık. Bekleyen büyük takıma karşı oynamak kolay değil güçlü bir takım var. Oyuncu kalitesi çok yukarıda olan bir takım var" diye konuştu.

Yalçın, oyunu çevirmek için oyuncuların sahada çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Gol de yiyebilirdik bir tane pozisyon verdik, verdiğimiz pozisyonu biz verdik, onlar bulmadı. İkinci yarının 20-25 dakikalık bölümünde çok iyi oynadık. Oyunu çok önde kabul ettik. Bu kadar önde kabul edersek böyle bir takıma karşı kontra atak imkanı vermemiz gayet doğal ama alınmış bir puan bizim için sevindirici. Öne geçseydik belkide oyunun hikayesi çok daha farklı olabilirdi. O zaman biz bekleyecektik, daha farklı bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Ama 1-1'lik skorun oyuna göre çok normal olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, artık önümüzdeki haftalara bakacağız."

Yalçın, bir gazetecinin Bifouma'nın yokluğuna yönelik sorduğu soruya, "Bifouma çok yetenekli ve hızlı bir oyuncu. Bifouma, rakip savunmaya çok büyük sıkıntı yaratabilecek kapasitesi var. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında Bifouma'nın katkısı çok büyüktü. Fofana'yı da az oynatabildik. Onu da kaybedersek kenarlarda oynatacak çok oyuncumuz yok. Gökhan Töre milli maç arasına kadar bizde olmayacak. Gökhan da olsaydı bugün çok iş yapardı. Sezon içiresinde bu tür sakatlıklar olacak. Biz mevcut kadrodaki oyuncularda yolumuza devam edeceğiz. Çok geniş kapsamlı kadromuz olmadığı için sıkıtı yaşıyoruz doğal olarak, problem orada. Sezona erken başladık, UEFA'da sert maçlarla başladık. O oyuncular üzerinde ciddi yorgunluk ve sakatlık durumu yarattı. Aslında UEFA maçlarından geliyor bunlar ama sezon içinde bunlar olacak. Biz sağlam oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Sergen Yalçın, Guilherme'nin performansından çok derece memnun olduklarını bildiren Yalçın, mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Keşke 10 dakika uzatılsaydı

Yalçın, başka bir gazetecinin "Galatasaray’ın yardımcı antrenörü hakemle ilgili bazı eleştirilerde bulundu, siz ne diyeceksiniz" sorusuna ise "1-1'den den sonra oyun bize döndü. Ondan sonra hakemin oyunu uzatması Galatasaray'ın lehine olacağını düşünmüyorum çünkü 1-1'den sonra biz gol kaçırdık. Keşke 10 dakika uzatılsaydı. Çok hakemden sızlanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum özellikle Galatasaray tarafına baktığımızda. Hakemlik ortada çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Net söylemiyorum, uzaktım göremedim ama Ömer Bayram idi herhalde Guilherme'ye yaptığı faulde ikinci sarı karttan yüzde yüz atılması gerekiyordu. Televizyondan gördüğümüzde daha net göreceğiz ama hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" dedi.

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