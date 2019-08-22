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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.08.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın ısrarla istiyordu, Dijon'a imza attı! Hamza Mendyl...

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Sergen Yalçın ısrarla istiyordu, Dijon'a imza attı! Hamza Mendyl...

Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile imza aşamasına gelen Yeni Malatyaspor, bu futbolcunun son anda Dijon’a imza atmasıyla başka isimlere yönelmek zorunda kaldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın’ın ısrarla takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ön anlaşmaya varmıştı. Ancak Faslı futbolcu son anda Fransa 1. Lig ekibi Dijon’a imza atarak Türkiye’ye gelmekten vazgeçti.

Hamza Mendyl transferinin gerçekleşmemesi üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, farklı alternatiflere yöneldi.

Yeni Malatyaspor yönetiminin sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi.

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Sergen Yalçın ısrarla istiyordu, Dijona imza attı Hamza Mendyl...

 

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