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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Sergen Yalçın imzayı attı: Ligde mutlaka kalacağız
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Futbol
06.03.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın imzayı attı: Ligde mutlaka kalacağız

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılarda, Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, son iki haftada takımda düşüş yaşandığını belirterek, sezonun geneline bakıldığında takımın iyi oynadığını söyledi.
İstenilen sonuçların elde edilememesinden kaynaklı hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu noktada kendisine inandığımız, güvendiğimiz Sergen Yalçın hocamızla her konuda anlaşmış bulunuyoruz. Son 10 hafta kendisine takımımızı emanet edeceğiz. İnanıyorum ki bundan önceki son iki hafta hariç, oynadığımız futbolu sahaya yansıtabilirsek hocamızın da mutlaka takıma katacağı çok şeyler vardır. Son 10 haftada istediğimiz sonuçları alıp, ligde mutlaka kalacağız. Çünkü bu şehir birlik beraberlik olduktan ve takımı ile hocasına güvendikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hocamıza tekrar hayırlı olsun. Kendisi gibi değerli bir hocayı kulübümüzde görmekten son derece mutluyuz."

- Sergen Yalçın: "Ekip olarak mücadeleye hazırız"

Teknik direktör Sergen Yalçın ise Atiker Konyaspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Kalan son 10 hafta. Şu anda bulunduğumuz pozisyon bizi çok zor bir dönemin beklediğinin çok net göstergesidir ama ekip olarak bu mücadeleye hazırız." dedi.

Sergen Yalçın imzayı attı: Ligde mutlaka kalacağız

Yöneticisi, taraftarı ve takımıyla bir ve beraber olmanın çok önemli olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Eğer birlik beraberliği sağlayabilirsek, hep birlikte bu işin altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu bir süreç gerektirecek. Bu sürecin bize neler getireceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah bu birlik beraberlik Konyaspor'a çok büyük katkı sağlar. İnşallah işin sonunda hep beraber güzel günler görürüz diye ümit ediyoruz. Ayrıca bilinmesi gereken bir konu var. Konyaspor'u ligde tutmak çok önemli ama Konyaspor'u ligde tutacak oyunculardır. Bunun bilinmesi gerekiyor. Bizler tabii ki gereken desteği vermeye çalışacağız ama sahada oynayan takım ve futbolculardır. Biz sadece dışarıdan destek vermeye çalışacağız. Çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama bunun altından kalkabileceğimize inanıyoruz. Bizim o gücümüz ve inancımız var. Oyuncularımızın da gücü ve inancı varsa bunun altından kalkarız. Ancak bu bir oyun ve hiçbir şeyin garantisi olamaz. Her türlü sonuç olabilir. Bekleyip, izleyip görmek lazım."

Bir gazetecinin "Konyaspor'a gelmeden önce takımı incelediniz mi? Takımı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Görevi kabul ederken oyuncu grubunu inceledik. Konyaspor'un iyi bir oyuncu grubu var. Beklentinin üzerinde bir oyuncu grubuna sahip. Özellikle yapılan transferler yönetimin de takıma ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi ama kalan son 10 maç sıkıntılı. Çünkü bir kredi durumumuz yok. Yani iki üç hafta çalışalım sonra toparlarız gibi bir durum söz konusu değil. Bir an evvel işin içine girip, ilk maçtan itibaren sonuç almamız gerekecek ama bunu başarabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Konyaspor'un düşüş hattında bulunmasıyla ilgili soru üzerine Yalçın, her Anadolu takımının bu tür inişli çıkışlı günler yaşadığını vurgulayarak, "Bunlar çok normal şeyler. Bir sene iyi giden bir takım bir sonraki sene bir düşüş sergileyebilir ama Konyaspor'un iyi bir oyuncu grubu bulunuyor. Daha yukarıyı hak eden bir oyuncu grubu var." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına ilişkin ise "Galatasaray şu anda hem psikolojik olarak hem de oyunsal anlamda üst düzey durumda. Hedefe oynayan bir takım ama hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Müsabakalar sahada kazanılır. O yüzden hafta sonuna kadar biz iyi hazırlanıp, o maça çıkıp, ne alabiliriz onun planını yapacağız. Benim başka bir düşünce tarzım var. Bu tür maçlarda her zaman şunu düşünürüm. Galatasaray maçında çok kaybedeceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum ama kazanacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Eto'o'nun bazen antrenör gibi davrandığı durumlar olabiliyor. Böyle bir durumda sizin tepkiniz ne olur?" sorusunu Sergen Yalçın, "Göreve bir başlayalım da ondan sonra bakalım buna isterseniz ama Eto'o çok önemli bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu. Herkesin el üzerinde tutması gereken bir oyuncu. Eto'o ile ilgili 'onu yapmış, bunu yapmış' lafları doğru değil bence. Ayrıca bana göre her oyuncu bunu yapabilir. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler ama bunu teknik direktörle bir rakip, kıyas gibi düşünürseniz problem olur." şeklinde cevapladı.

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