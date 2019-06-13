Sergen Yalçın imzayı attı!

Sergen Yalçın'ın Malatya camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Adil Gevrek, "Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi olarak yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde takımı daha üst seviyelere çıkartacağına inandığımız Sergen hoca ile anlaşmaya vardı. Hayırlı olsun. UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Lige erken başlayacağız. Hocamız hem lig hem de UEFA'da bize katkı sağlayacağına inandığımız bir hoca. Herkes için hayırlı olsun" dedi.

"AMACIMIZ TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEK"

Başkan Adil Gevrek, takıma katkı sağlayacak isimleri araştıran transfer komiteleri olduğunu ifade ederek, "Hocamızla yapacağımız görüşme sonrasında takıma katkı sağlayacak isimleri kadroya katacağız. Hocanın düşünceleri çok önemli. Bizim için zaman kısıtlı görünüyor ama transferi yaparken de doğru isimlerin olması gerekiyor. Hoca ile bu konuda hem fikiriz. Takımda sözleşmesi biten oyuncular var. Geçen sezondan 9-10 isim yeni sezonda takımda olmayacak. İç transferde adımlar atacağız. Kiralık olarak kadromuzda olan isimler var. Onlarla görüşeceğiz. Hocanın raporu doğrultusunda transferler olacak. Bu konuda biraz titiz olacağız. Malatyaspor'da transferler biraz geç oluyor ama geç olsun, doğru olsun. Doğru transferler yapacağımıza inanıyoruz. Daha önce hocamız ile konuşmuştuk. Pazartesi günü transfer dönemi başlıyor. Amacımız 25'inde başlayacağımız kampa birkaç oyuncu yetiştirmek. Görüştüğümüz isimler var. İnşallah kampa kadar kadromuza katarız" şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN: "YENİ MALATYASPOR İLE HEDEFLERİMİZ BİR YERDE BİRLEŞTİ"

Geçtiğimiz yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan kulüplerin ligde sıkıntılar yaşadığını ve Yeni Malatyaspor'da bunu yaşamak istemediklerini belirten Sergen Yalçın, "Malatyaspor ile hedeflerimiz bir yerde birleşti. Geçen sezon ligi iyi bitirmiş bir takım var. Biz de kalınan yerden devam etmek istiyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor. Sezonu erken açacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar zor sezonlar geçirdiler. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. 1 hafta-10 gündür ciddi şekilde oyuncular için konuşuyoruz. Bütün günümüz oyuncu izleyip seçmekle geçiyor. Hem kupa hem lig hem de UEFA'da yarışacağımız için geniş, iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Malatyalılar merak etmesinler, Malatyaspor doğru kadroyla sezona girecek. Kimsenin şüphesi olması. Başkan da büyük fedakarlık yapıyor. 7-8 oyuncuyu kadromuza katmak zorundayız. Geçen sezondan da kadroda olan isimlerle birleşimi doğru bir şekilde sağlayıp iyi bir kadro ortaya çıkartmak istiyoruz. Ciddi şekilde konsantre olup daha yukarını yakalama hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ UEFA ŞAMPİYONLUĞU DEĞİL AMA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmedikleri sorulan Sergen Yalçın, "Bir fikir alışverişinde bulunmadık. Aynı ligde oynuyoruz. Herkes rakipleri tanıyor, kadroları ezbere biliyor. Erol hoca geçen sezon başarılı oldu. Bende Alanyaspor'unda başında iyi bir grafik çizdiğimi düşünüyorum. Çok konuşacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Oyuncu gidişi oldu takımda. O eksiklerin yerlerini doldurmak istiyoruz. Sezona erken başlayacağız. Zamanımız yok. Birlikteliği sağlamak zorundayız. Bizim için ciddi tecrübe olacak. Biz de ilk kez oynayacağız. Hedefimiz UEFA şampiyonu olmak değil ama başarılı olmak istiyoruz. Gruplara kalabilir miyiz, ne kadar devam edebiliriz. Kimleri alabiliriz, nasıl olur şu andaki düşüncemiz o. Güçlü bir kadro Malatyaspor için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN BU İŞTE TEK KRİTER VAR O DA BAŞARI"

Görev aldığı takımlarda çalışma süresinin uzun olmadığı hatırlatılan Sergen Yalçın, "Geçen sezon Türkiye'de 18 hoca değişti. Ben kontrat yaparken tazminat maddesi falan ekletmiyorum. Öyle bir beklentim yok. Onun için uzun bir kontratın mantığı yok Türkiye'de. İşler kötü gittiği zaman hocam yolları ayıralım derlerse yok biz tazminat alacağız demiyoruz. Başarı yakalanırsa zaten devam edersiniz. Ama bazen başarılı olduğunu zaman da devam edemiyorsunuz. Bazen iletişim sorunları yaşayabiliyorsunuz. Ülke futbolunda ciddi sorunlar var. O uzun bir konu. Uzun kontratlar çok sağlıklı görünmüyor. Benim için tek bir kriter var bu işte o da başarı" ifadelerini kullandı.

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