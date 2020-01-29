Sergen Yalçın imza töreni ne zaman saat kaçta? İmza töreni taraftara açık mı?
Sergen Yalçın'ın imza töreni tarihi belli oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla, Sergen Yalçın'ı taraftarla buluşturacak. Antrenman için herhangi bir bilet satışı yapılmayacak. Peki,Sergen Yalçın imza töreni ne zaman saat kaçta? İmza töreni taraftara açık mı?
Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yer aldı. Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği ve 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü.
Vodafone Park'ta taraftara açık imza töreni
Beşiktaş, 30 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta hem takım antrenmanı yapacak hem de Sergen Yalçın için imza töreni düzenleyecek. Antrenmanın başlangıç saati ise Beşiktaş kulübünün kuruluş tarihini simgeleyen 19:03 olarak belirlendi.
Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın 19:03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz" ifadesini kullandı ve taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
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