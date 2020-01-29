Sergen Yalçın imza töreni ne zaman saat kaçta? İmza töreni taraftara açık mı?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yer aldı. Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği ve 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü.

Vodafone Park'ta taraftara açık imza töreni

Beşiktaş, 30 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta hem takım antrenmanı yapacak hem de Sergen Yalçın için imza töreni düzenleyecek. Antrenmanın başlangıç saati ise Beşiktaş kulübünün kuruluş tarihini simgeleyen 19:03 olarak belirlendi.



Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın 19:03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz" ifadesini kullandı ve taraftarları Vodafone Park'a davet etti.