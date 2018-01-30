Sergen Yalçın golcüsünü de buldu... İmzayı beraber atacaklar!

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için son olarak Eskişehirspor'da görev alan Sergen Yalçın'la prensip anlaşmasına vardı.

Sergen Yalçın'la bugün son kez görüşecek olan Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in bu transferi resmiyete dönüştürmesi bekleniyor.

İLK ÖNCE ONU İSTEDİ

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Kasımpaşa'da Sergen Yalçın'ın ilk transferi belli oldu.

Yalçın, Kasımpaşa yönetimine Medipol Başakşehir'in deneyimli santrforu Mehmet Batdal'ı takımında görmek istediğini belirtildi. Paşa, Mehmet Batdal'la görüşmelerini sıklaştırdı. Transferde büyük bir aşama kaydedildi.

Mehmet Batdal için Kasımpaşa'nın dışında Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor'un da görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanması bekleniyor. (Ajansspor)