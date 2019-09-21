Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı Gökhan Töre ve Bifouma'yı kullanamayacak!
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Takım, MKE Ankaragücü maçını ise 4-0 kazandı.
Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.
- Kadroda 2 eksik var
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma'ya görev veremeyecek.
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