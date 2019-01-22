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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.01.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Fenerbahçe Ersun Yanal ile toparlancaktır"

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Sergen Yalçın: Fenerbahçe Ersun Yanal ile toparlancaktır"

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, iyi sonuçlar alarak orta grubu yakalamak istediklerini söyledi. 

Sergen Yalçın, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 günde Kasımpaşa'yla Ziraat Türkiye Kupası'nda, Demir Grup Sivasspor'la da ligde oynadıkları maçların çok tempolu geçtiğini dile getirdi. 

İki karşılaşmada da oyuncularının fizik gücünün iyi olduğunu anlatan Yalçın, kupada Kasımpaşa ile perşembe günü zorlu bir rövanşa çıkacaklarını bildirdi. 

Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, "Ama biz tur atlamak, kupada devam etmek istiyoruz. Bu maçta biraz daha farklı oyuncularla oynayacağız. Sivasspor'a karşı oynayan kadrodan 5-6 futbolcu farklı olacak. Onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı. 
Kupadan sonra 28 Ocak Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Yalçın, ligin ikinci yarısındaki iyi başlangıcı devam ettirmek istediklerini vurguladı. 

Ligde üst, orta ve aşağı sıralarda büyük bir mücadelenin olduğunu kaydeden Yalçın, iyi sonuçlar alarak orta grubu yakalamak istediklerine işaret etti. 

Bu amaç için ciddi bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama daha 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kim ne yapar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi takımımızla ilgileniyoruz. Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Fenerbahçe'nin küme düşme potasında bulunmasının alt sıralardaki takımları etkileyip etkilemediğine yönelik bir soru üzerine Yalçın, "Fenerbahçe büyük bir camia. Ersun Yanal ile toparlanacaklardır. İyi bir kadroları var. Büyük takımlar da zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Başka takımlar da yaşadı zamanında." şeklinde konuştu. 

- Hazırlıklar sürdü 

Aytemiz Alanyaspor, 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü. 

Sackey ve Tzavellas'ın katılmadığı antrenman, koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, ayak tenisi ve 4'e 4 dar alanda çift kale maç yaptı. 

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