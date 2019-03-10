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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.03.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Çok daha kolay kazanabilirdik

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Sergen Yalçın: Çok daha kolay kazanabilirdik

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor’u 2-1’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Takım çok iyi mücadele etti. Çok daha kolay kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık” dedi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bugün birçok olay oldu. Maçlarımız biraz enteresan ve heyecanlı oluyor. İki tanesini kaçırdık bir tanesini attık. Kazanmak önemliydi. Takım çok iyi mücadele etti. Ciddi eksikliklerimiz olmasına rağmen sakatlıktan çıkan ve hala sakat oyuncularla oynadık. Oyuncularıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok gayretliydiler, çok mücadele ettiler, istediğimiz oyunu oynadık. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Çok daha kolay kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık” ifadelerini kullandı. 

“Takımın performansından çok memnunum”

Kurgularının bugün tamamen mücadele üzerine olduğunu söyleyen Yalçın, ”Bugünkü kurgumuz tamamen mücadele üzerineydi. Agresif oynayıp, mücadele etmek zorundaydık. Çünkü sahada fizik gücü olan bir takım vardı. Oyuncularım da bunu iyi bir şekilde başardılar. Koşu mesafemiz iyiydi. Yani 110'un altına koşmuyoruz. Şiddetli koşularımız çok iyi. Takımın performansından çok memnunum ama son bölümde 5-10 dakikada sıkıntı yaşadık. O da skor 2-1 olunca bu tür maçlarda bilinçli gelen bir rakibe karşı sıkıntı yaşamak doğaldır ama sonuçta çok değerli bir 3 puan aldık” diye konuştu. 

Sergen Yalçın: Çok daha kolay kazanabilirdik

“Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almaz” 

Bir gazetecinin Cisse'nin 2 penaltı kaçırmasına yönelik sorusuna da yanıt veren başaralı teknik adam, şunları söyledi: 

“Bizde penaltıları Welinton atıyor. İkinci penaltıcımız olarak da Ozan Tufan'ı yazdık ama Cisse, Premier Lig’de oynamış tecrübeli oyuncu. Sorumluluk aldı, biz de izin verdik, kaçırdı. Sonra bir daha sorumluk aldı onu da kaçırdı. Belki kazandığımız için ön plana bu durum çok çıkmayacak ama Cisse sorumluluk aldı, daha fazla aldı. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan, bu zordur. Hiç bir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum. Demek mental olarak hazır bir oyuncu.” 

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