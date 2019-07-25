Sergen Yalçın: Bunun rövanşı var

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın çok basit hatalar yaptıklarını ifade ederek, "2-2'lik bir skor, içeride avantaj değil ama elenmeyecek bir takımda değil. Siz de gördünüz ki maalesef şu an çok hazır değiliz. Çok eksiklerimiz var. Daha iyi bir görüntü vermek isterdik ama maalesef olmadı. 2-2’lik skor içeride avantaj değil ama elenmeyecek bir takım da değil. O tarafı da bir gerçek, rövanşı var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz. Fiziksel anlamda da çok hazır değiliz. Yeni katılan oyuncular çok hazır değiller. Çok hazır olmayan oyuncularımız var ama çocuklarda ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk defa UEFA maçı oynadılar. Genç oyuncular var." diye konuştu.

SAVUNMADA SIKINTILAR YAŞADIK

Sergen Yalçın, Çok memnun musunuz derseniz değiliz. Böyle bir skorla kimse kendi sahasında memnun olmaz. Çok basit hatalar yaptık. Oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Çok daha kontrollü, oturaklı görüntü vermemiz gerekirdi ama henüz biraz erken. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kolay değil, farklı bir sistem, şimdi başka bir şey oynamaya çalışıyorlar oyuncular için de kolay değil. Ellerinden geleni yaptılar ama bugün için böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi bunun rövanşı var hiçbir şey bitmedi. Taraftarımız maça ilgi göster, teşekkür ediyorum. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi Malatyaspor'un oyuncuları. Burada Erkan'dan dolayı maç berabere bitmedi. Biz takım olarak savunmada ciddi sıkıntılar yaşadık, eksikler verdik. Takım olarak yaptığımız hatalardan 2 gol yedik. Bireysele indirgemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Erkan bizim oyuncumuz. Belki bir daha ki maçta oynayacak, gol atacak ve turu geçeceğiz. Yani bilemeyiz" dedi.

Sergen Yalçın, bir başka gazetecinin "Transfer istiyor musunuz?" sorusuna ise "Lig için henüz erken. Lige hazır oluruz. Yeni aldığımız oyuncularla lige daha hazır bir Malatyaspor olur. İstediğimiz, takımın ihtiyacı olan 2-3 oyuncu var. Umarım ciddi katkı yapacak oyuncu alırsak, bütün kulvarda oynayacağımız geniş ve güçlü bir kadro olur. Rövanşa aynı kadroyla gideceğiz" cevabını verdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Olimpija Ljubljana Teknik direktörü Safet Hadzi, hak ettikleri bir skor aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Çok iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorduk. Bizimde pas oyunumuz var, onu uyguladık. Hak etiğimiz bir skor aldığımızı düşünüyorum. Hata biraz daha kale önünde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik. Tabi ki orada bizim seyircimizde iyi. Stadın dolmasını bekliyoruz. 2-2 pozitif bir skor, burada pozitif bir sonuç aldık. Hiçbir hata yapmamamız gereken bir maç oynayacağız. Kaliteli olan Malatyaspor'u elemek için hatasız bir maç oynamamız gerekiyor. Malatya'nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek, bizim orada gol bulmamız gerekecek."