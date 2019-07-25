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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.07.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Bunun rövanşı var

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Sergen Yalçın: Bunun rövanşı var

UEFA Avrupa Lig'i 2'nci Ön eleme Turu birinci maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. 

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın çok basit hatalar yaptıklarını ifade ederek, "2-2'lik bir skor, içeride avantaj değil ama elenmeyecek bir takımda değil. Siz de gördünüz ki maalesef şu an çok hazır değiliz. Çok eksiklerimiz var. Daha iyi bir görüntü vermek isterdik ama maalesef olmadı. 2-2’lik skor içeride avantaj değil ama elenmeyecek bir takım da değil. O tarafı da bir gerçek, rövanşı var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz. Fiziksel anlamda da çok hazır değiliz. Yeni katılan oyuncular çok hazır değiller. Çok hazır olmayan oyuncularımız var ama çocuklarda ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk defa UEFA maçı oynadılar. Genç oyuncular var." diye konuştu.

SAVUNMADA SIKINTILAR YAŞADIK

Sergen Yalçın, Çok memnun musunuz derseniz değiliz. Böyle bir skorla kimse kendi sahasında memnun olmaz. Çok basit hatalar yaptık. Oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Çok daha kontrollü, oturaklı görüntü vermemiz gerekirdi ama henüz biraz erken. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kolay değil, farklı bir sistem, şimdi başka bir şey oynamaya çalışıyorlar oyuncular için de kolay değil. Ellerinden geleni yaptılar ama bugün için böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi bunun rövanşı var hiçbir şey bitmedi. Taraftarımız maça ilgi göster, teşekkür ediyorum. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi Malatyaspor'un oyuncuları. Burada Erkan'dan dolayı maç berabere bitmedi. Biz takım olarak savunmada ciddi sıkıntılar yaşadık, eksikler verdik. Takım olarak yaptığımız hatalardan 2 gol yedik. Bireysele indirgemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Erkan bizim oyuncumuz. Belki bir daha ki maçta oynayacak, gol atacak ve turu geçeceğiz. Yani bilemeyiz" dedi.

Sergen Yalçın, bir başka gazetecinin "Transfer istiyor musunuz?" sorusuna ise "Lig için henüz erken. Lige hazır oluruz. Yeni aldığımız oyuncularla lige daha hazır bir Malatyaspor olur. İstediğimiz, takımın ihtiyacı olan 2-3 oyuncu var. Umarım ciddi katkı yapacak oyuncu alırsak, bütün kulvarda oynayacağımız geniş ve güçlü bir kadro olur. Rövanşa aynı kadroyla gideceğiz" cevabını verdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Olimpija Ljubljana Teknik direktörü Safet Hadzi, hak ettikleri bir skor aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Çok iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorduk. Bizimde pas oyunumuz var, onu uyguladık. Hak etiğimiz bir skor aldığımızı düşünüyorum. Hata biraz daha kale önünde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik. Tabi ki orada bizim seyircimizde iyi. Stadın dolmasını bekliyoruz. 2-2 pozitif bir skor, burada pozitif bir sonuç aldık. Hiçbir hata yapmamamız gereken bir maç oynayacağız. Kaliteli olan Malatyaspor'u elemek için hatasız bir maç oynamamız gerekiyor. Malatya'nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek, bizim orada gol bulmamız gerekecek."

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