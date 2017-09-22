Sergen Yalçın bombası! İstifasının ardından...

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Başkan Gevrek Sergen Yalçın'a teklif yapacak.



Malatyaspor'da teknik direktörlük adayları arasında Sergen Yalçın da girdi. Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'ın teklifi kabul etmemesi üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüşen Başkan Adil Gevrek, iki tecrübeli teknik adamı gündeme almıştı. Ancak dün Eskişehirspor'da yaşanan gelişmelerden sonra genç teknik adam listenin en başına yerleşti. İstanbul'a dönen Sergen Yalçın ile telefonla görüştüğü bildirildi.



İstanbul'da kamp kuran ve teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın bu akşam bir araya gelerek görüşmesi bekleniyor. Gevrek'in yakın çevresine, 'Lig devam ederken teknik direktör bulmak gerçekten zor. Üç adayla ile görüştük ama bazı sorunlar var. Arkadaşlarımız Sergen ile telefonda görüştüler. Bugün akşam teklifimizi kendisine ileteceğiz" dediği öğrenildi. (Sözcü)