Sergen Yalçın bombası! Fenerbahçe'den...
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye satılan Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor’dan sürpriz hamle...
Sarı-Kırmızılılar’ın, Fenerbahçe’ye oyuncunun durumunu sorup kiralamaya talip olduklarını iletti.
Konuyla ilgili teknik direktör Ersun Yanal’ın yapılacak olan transferlere göre bir karar vereceği ifade edildi. Sergen Yalçın’ın Sadık’ın geri dönmesi adına çok istekli olduğu gelen haberler arasında.
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