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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.10.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Bizi de oyuncuları da şoke etti

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Sergen Yalçın: Bizi de oyuncuları da şoke etti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şok olduklarını belirtti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin devamı için plan kurmanın zor olduğunu ama tek konsantrasyonlarının oynadıkları her müsabakayı kazanmak olduğunu söyledi.

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Ne yaptın Serkan Akılalmaz olay...
Ne yaptın Serkan? Akılalmaz olay...

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak maçı değerlendiren Yalçın, zor bir maç olduğunu söyledi. Oyunun 1. dakikasında, hem taraftarları hem de kendilerini şok eden bir durum oluştuğunu belirten Yalçın, “Serkan’ın atılması, rakibin 10 kişi kalması ve peşine golün gelmesi. Golün gelmesi maçı biraz bizim açımızdan daha kolay hale getirdi diyebilirim ama özellikle ilk yarı oynanan oyunda çok memnun değilim. 10 kişiye karşı çok daha önde, çok daha etkili oynamamız gerekirdi. Bu şok takımın üzerinde de, bizde de aynı şoku oluşturdu kenarda; rakibin 10 kişi kalması. Enteresan bir durum bu. Onun için devre arası oyuncularla biraz konuşmak zorunda kaldık. Sert bir konuşma oldu. 11’e 10 oynanan bir oyunda önde oynamamız gerek. Baskı yapmamız gerek. Rakip eksik, mutlaka ikinci golü bulmamız gerek. Böyle maçlar çok tehlikelidir. Yani rakip çok koşan bir takım. Konyasporlu futbolcuları tebrik etmek lazım. 90 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Çok yargılanması gereken bir maç olduğunu düşünmüyorum. Enteresan bir müsabaka oldu. Rakip 10 kişi kaldı, biz erken gol bulduk. Beklemediğimiz bir durumdu ama müsabakalarda maalesef bu oluşabiliyor. 10 kişi kalabiliyorsun. Rakip de kalabiliyor. İşte VAR devreye giriyor. Bir sürü şey olabiliyor oyun içerisinde. Bu yüzden önceden kestirmek ve yorum yapmak artık müsabakalarda zor. Bir o kadar da maç kazanmak zor. Hem içeride hem dışarıda. Fark etmiyor maç kazanmak hiç kolay değil, çok zor öncelikle onu söyleyeyim. Kendi adıma da yani karakterim gereği çok içeride, dışarıda takımımın değişik formatlarda oynamasını sağlıklı bulmuyorum. Yani ben içeride de, dışarıda da ne oynamam gerekiyorsa o karaktere sahibim. Onu oynamak zorundayız takım olarak. Biraz oyuncularımızda, devre arasında özellikle bunu paylaştık. İkinci yarı beklediğimizden daha kolay oldu bizim için. Çünkü daha değişik bir formatla devam ettik. Gökhan ile Bifouma’yı oyunun devamında kullandık. Sakatlıktan gelen oyuncularımız. Haftalardır yoklar. Onların da takıma katılmaları bizim için mutluluk verici oldu. En azından kulübede oyuna girip skoru değiştirebilecek bir oyun grubumuz var” dedi.

Yavaş yavaş takım olduklarını ifade eden Yalçın, “Çok eksik oynadık şu zamana kadar. Hep 3-4 oyuncumuz eksik maçlara çıktık ama artık bundan sonra inşallah tam takım halinde lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Yani devamı ile ilgili de bir plan yapmak zor. Maçlar çok zor. Kazanmak zor o yüzden nereye gideriz? Ne oluruz? Bunu bilmiyoruz. Sadece tek konsantrasyonumuz oynadığımız her müsabakayı kazanmak. İçeride, dışarıda bizim için fark etmiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçta puan almak istiyoruz. Ligdeki bütün teknik direktörler bunu istiyor zaten. Elimizden geldiğince puan alıp, kendimizi yukarıda rahat hissetmek istiyoruz. Puan cetvelinde iyi bir yerde olmak istiyoruz. Yani bir yere konumlanmak istiyoruz. Özellikle sezon başında da söyledim. İlk 8’in içinde konumlanmak istiyoruz. Sürekli hedefimiz bu. O pozisyonda kalabilirsek. Bu bizim için mutluluk verici olur” şeklinde konuştu.

“Konya’ya geldiğim zaman kendimi deplasmanda hissetmiyorum”

Bir gazetecinin Konyaspor taraftarının kendisine olan tutumu sorusuna yanıt veren Yalçın, “Yani benim Konyaspor taraftarıyla olan bağım hiçbir zaman bozulmaz. Çünkü bizim bağımız menfaate bağlı bir bağ değil. Burada çok zor günler yaşadık. Burada çok zor bir sezon geçirdik. Yaklaşık 3 aylık süreç inanın burada bize 3-4 sene gibi geldi. Yani burada çalışırken çok zor bir pozisyonda takımı aldık. Allah’ın izni ile birlikte kümede kalmayı başardık. Taraftarın vefa örneği göstermesi beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Konyaspor taraftarını çok seviyorum. Onlar her zaman benim kalbimde olacak. Nerde olursam olayım öncelikle onu söyleyeyim. Konya’ya geldiğim zaman kendimi deplasmanda hissetmiyorum. Burada kendi evimde oynar gibi hissediyorum. Bu bana ayrı bir mutluluk veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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