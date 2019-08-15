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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.08.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz

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Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi. 

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçı 3-1 kaybettikleri Partizan'ı 1-0 yendiklerini hatırlatarak, zor bir mücadele oynadıklarını belirtti. 

Oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Yalçın, "90 dakikanın tamamında tur için oynadık, turun içerisinde kaldık. Son anlarda kaçan 2 net pozisyonumuz vardı. Futbolun acı tarafı bu, olmayınca olmuyor. Çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı. Turu atlayamadığımız için üzgünüm." dedi. 

Turun ilk müsabakasında hatalar yaptıklarına değinen Yalçın, şöyle devam etti: 

"İlk maçta da yaptığımız savunma hatası, konsantrasyon bozukluğu turu atlamamızı engelledi. Oynadığımız takım da bana göre zayıf bir takım, ekstra bir takım değil. Kolay değil tecrübe kazandık. Dört maç oynadık, bizim için iyi bir tecrübe oldu." 

"İstediğimiz oyuncuları alamıyoruz" 

Bir basın mensubunun oyunda erken risk alınmasına yönelik sorusu üzerine Yalçın, kadronun riskli olup olmayacağını sahada mücadele eden oyuncuların tayin ettiğini dile getirdi. 
Sezon başından beri oyuncu almak için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti: 
"Başkanla da yönetimle de bu konuyu defalarca konuştuk. Yaklaşık 1,5 aydır antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Hala en az 3-4 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde ben beyan ediyorum ama alamıyoruz istediğimiz oyuncuları, öyle bir sorunumuz var. Hamle yapma konusunda... Gökhan da Guilherme de daha hazır değil. Bu havada böyle mücadele etmeleri bana göre çok iyi." 

"Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor" 

Yalçın, kadroda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta 2 stoperin oynayamayacağını belirtti.  Israrla transfer istediklerini bildirdiklerini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:  "Oyunla ilgili şunu da söyleyeyim bir penaltı pozisyonu var, oyunun ilk yarısında. Bizim gördüğümüz yüzde 100 penaltı. Hakemin es geçmesi çok enteresan. Avrupa'da oynadığımız maçta hakemler gerçekten çok enteresan düdükler çalabiliyorlar bazen. Adamlar 10-15 dakika yerlerde yatabiliyor. 7 dakikalık bir uzatma süresi verdi hakem, bu çok az bir süre. Sürekli sakatlanıyorlar. Bu da onların ne kadar korktuklarını, bizden ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Haklılar da. Normalde turu geçememeleri lazımdı ama bu futbol, her şey her zaman istediğimiz gibi olmuyor." 

Olması gerektiği gibi oynadıklarını ifade eden Yalçın, oyunun son dakikasına kadar mücadelelerini verdiklerini söyledi. 

"Takımımız fizik güç olarak lige hazır durumda" 

Bir basın mensubunun takımın Süper Lig'e hazır olup olmadığını sorması üzerine Yalçın, şöyle konuştu: 
"Dört resmi maç oynadık. Bunların hepsi de zor maçtı, hem oyunsal hem psikolojik anlamda. Bu oyunlar bizi bir yerlere getirdi. Son oynadığımız maç, takım olarak iyi bir görüntü sergilememize neden oldu. Bugün takım olarak iyi bir görüntü sergiledik, mücadele ettik. Agresiftik, rakibe temaslı oynadık. İstediğimiz oyunu oynamadık ama 3-1'in rövanşında istediğimiz gibi olmuyor. Biz gol atacağımızı biliyorduk. Eleyecek pozisyonları da bulduk. İyi bir takım görüntüsü sergilediğimizi düşünüyorum. Baktığımız zaman takımımız fizik güç olarak lige hazır durumda." 

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