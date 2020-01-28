Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yuvaya döndü! Önce hayır dedi ama sonra...
Spor Arena / İsmail ER - Ve Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan isim belli oldu.
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Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşısında Vodafone Park'ta alınan yenilgi ve kupaya vedanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Abdullah Avcı arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıkmıştı.
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Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlı takım için Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Tayfun Korkut, Mehmet Özdilek ve Mircea Lucescu gibi teknik direktörlerin adı anıldı.
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Ahmet Nur Çebi ve kurmayları dün önce kendi arasında toplantı yaparak masadaki isimleri değerlendirmeye aldı.
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Bu toplantının ardından geçmişte kulüpte 10 sezon top koşturan Sergen Yalçın ile masaya oturuldu.
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'Artık kendimi kanıtladım' dedi ve reddetti
Başkan Çebi dünkü görüşmede siyah beyazlı taraftarların da istediği isim olan genç teknik adama önce 6 aylık sözleşme teklif etti.
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Ancak Sergen Yalçın, “Futbolcu olarak bu kulübe uzun yıllar başarıyla hizmet ettim. Teknik direktör olarak da kendimi yeterince kanıtladığıma inanıyorum. 6 aylık teklifi kabul edemem” yanıtını verdi.
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Bunu üzerine Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi sözleşme süresini 1,5 yıla çıkardı ve taraflar el sıkıştı.
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Bununla birlikte Yalçın kendi ekibiyle çalışmak istediğini iletirken, Başkan Çebi ise “Yardımcılarını biz belirleyelim” yanıtını verdi. Bu konuda da son kararı bugün verileceği öğrenildi.
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Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile ilgili resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor.
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47 yaşındaki Sergen Yalçın son olarak Süper Lig ekiplerinden BtcTürk Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.
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Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıkarken, bu maçlarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.