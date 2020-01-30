Sergen Yalçın: Ağır yük aldım ama başaracağım

İsmail ER - Beşiktaş Kulübü, şu günlerde 117 yıllık tarihinde görülmemiş olaylara sahne oluyor. Takım Avrupa’da yok, Türkiye Kupası’nda yok, Süper Lig’de de liderin 13 puan gerisinde, tüm Beşiktaşlılar’da büyük bir coşku ve mutluluk

hakim. Bunun sebebi elbette ki takımın başına Sergen Yalçın’ın getirilmesi. Futbolculuğu döneminde 10 sezon siyah beyazlı forma giyip efsaneleşen Yalçın, 13 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü yuvasında, bugüne dek görülmemiş bir desteği arkasına aldı. Yediden yetmişe tüm Beşiktaşlılar Sergen Yalçın’ın etrafında birleşti...

Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı

SİYAH beyazlı yönetim, camiayı kenetleyen Sergen Yalçın transferini dün resmen açıkladı. Önce Borsa İstanbul’a, “Profesyonel futbol takımı teknik direktörü Sayın Abdullah Avcı görevinden ayrılmıştır” açıklamasını gönderen kulüp, saat 17.09’da da Sergen Yalçın’la 1.5 yıllık anlaşma imzalandığını Twitter’dan duyurdu. Konuyla ilgili tweet ilk 1 saatte 6 bin 500 retweet ve 23 bin beğeni alırken, yapılan yorumlarda Yalçın’a övgüler yağdırıldı. Beşiktaş Kulübü saat 18.30’da bir tweet daha atarak, Sergen Yalçın için bugün saat 19.03’te Vodafone Park’ta taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Futbolcu olarak Beşiktaş Kulübü tarihinde özel bir yeri bulunan Sergen Yalçın, statta taraftar huzurunda imza atan ilk teknik adam olarak da kayıtlara geçecek.

Ümraniye’ye gidip ilk idmanına çıktı

SERgEN Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri’ne ‘Beşiktaş Teknik Direktörü’ unvanıyla ilk kez dün çıktı. Futbolcularla tanışıp kısa bir konuşma yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, “Yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaş su anda hak etmediği bir yerde. Kimse umutsuzluğa kapılmasın hiçbir şey bitmiş değil. Hep beraber toparlayacağız” dedi. Daha sonra antrenmana çıkan Yalçın, yeni görevindeki ilk açıklamasını da Hürriyet’e yaptı. Yalçın, “Ne hissediyorsun?” sorumuza, “Çok büyük sorumluluk aldık. Beşiktaş, Anadolu takımı gibi değil. Yükümüz çok ağır. Çok çalışacağız, hedeflere odaklanacağız ve başaracağız” cevabını verdi.

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