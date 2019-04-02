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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.04.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın açıkladı! "Son şansını deneyecek"

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Sergen Yalçın açıkladı! "Son şansını deneyecek"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düşme potasında barajın 40 puanın üzerine çıkabileceğini belirterek, takımı bir an evvel güvenli bölgeye almak istediklerini bildirdi.

Yalçın, idman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada ligde kalan 8 maçta kendilerini 24 puanlık bir havuzun beklediğini söyledi.

Lige verilen 3 haftalık aranın uzun bir süre olduğunu anlatan Yalçın, "En heyecanlı döneme denk geldi bu ara. İyi bir hazırlık aşaması oldu. Herhalde herkes için iyi olmuştur. Sakat oyuncuların dönmesi, bir rehabilitasyon dönemi açısında olumlu oldu. Son 8 haftalık final dönemi başlıyor. Ortada 24 puanlık bir havuz var. 8 maçlık sürede herkes için alınabilinir bir puan. İyi hazırlandık bu sürede, 2 tane hazırlık maçı oynadık. 2 haftadır iyi antrenmanlar yapıyoruz. Sakat oyuncularımız da takıma yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bu da bizim için mutluluk verici. Final dönemine başlayacağız." diye konuştu.

"Baraj 40 puanın üzerine de çıkabilir"

Puan cetvelindeki yerlerinin 8 haftalık periyoda göre iyi olduğunu kaydeden Yalçın, "Tek düşüncemiz bir an evvel barajın üzerine çıkmak. Yani barajı 39-40 puan olarak düşünürsek ki bu sene öyle bir görüntü var. Alınacak sonuçlara göre baraj 40 puanın üzerine de çıkabilir. Takımımızı bir an evvel güvenli bölgeye alarak ligi de bitirebildiğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Hep beraber bunda da başarılı oluruz. Son dönemde tabi maçlar çok daha farklı oluyor. Artık final bölümü. Sıkıntılı olan takımlar oluyor. Yani bana göre 5. sıra ile 16. sıra arasında çok yakın bir puan ritüeli var, herkes birbirine çok yakın puanlarda. Yerler çok çabuk şekilde değişebiliyor. Bu yüzden iyi hazırlanmak lazım, iyi konsantre olmak lazım, iyi mücadele etmek lazım. Biz de takımımızı bu mücadeleye hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için çok değerli bir maç"

Bursaspor maçının zor bir karşılaşma olduğunu dile getiren Yalçın, Bursaspor'un koşan, mücadele eden, agresif oynayan ve genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade etti.

Bursaspor karşısında içeride oynamanın verdiği avantajı kullanmaya çalışacaklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"İyi oynayacağız, agresif oynayacağız, iyi konsantre olacağız, önde oynayamaya çalışacağız. Bizim için çok değerli bir maç bu. Çünkü bu maçı kazanırsak istediğimiz bölgenin içine girme ihtimalimiz çok yüksek olacak. İyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz, ama ligde her maç kolay değil ama biz sahamızda iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Hedefimiz kazanmak."

Sergen Yalçın açıkladı Son şansını deneyecek

Basın mensuplarının Joel Obi'nin son durumun ne olduğuna yönelik soruya Yalçın, devre arasında transfer edilen futbolcunun hazırlık dönemini bir türlü verimli geçiremediği söyledi.

Joel Obi'nin 6-8 haftadır sürekli hazırlık döneminde olduğunu belirten Yalçın, "Ciddi bir sakatlığı var demek ki bir türlü toparlayamıyor. Aslında biz oyuncunun kalitesine ve oyunculuğuna güvenerek aldık. İyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu Obi ama bu sakatlık bir türlü onun düzelmesini sağlayamadı, şu zamana kadar. Bu hafta katılamazsa bile önümüzdeki hafta o da takıma katılarak son şansını deneyecek. Artık düzelip takıma dönmesi gerekiyor, bazı şeyleri ispat etmesi için oynaması gerekiyor. Herhalde bu süreç ona da iyi gelmiştir. Umuyorum önümüzdeki hafta takıma dönerek çalışmalara başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor hazırlıkları 

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. İkiye ayrılan takımda top kapma çalışmasının ardından tamamlanan antrenmana Steven Caulker ve Joel Obi katılmadı.

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