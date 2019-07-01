Sergen Yalçın açıkladı! Alper Potuk...
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi, yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarıyla ilgili Bolu kampında açıklamalar yaptı.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nden transfer çalışmalarına pek çok konu hakkında TRT Spor'a görüşlerini paylaştı.
"UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimizi henüz tanımıyorum ama izleyeceğiz" diyen Yalçın, takıma 4-5 tane takviye yapmayı planladıklarını kaydetti.
Sergen Yalçın, geçen sezon öğrencisi olan Ozan Tufan'ı överek, "Hem Türk futbolunun hem Fenerbahçe'nin Ozan'a ihtiyacı var" diye konuştu.
Transfer çalışmalarına da değinen Yalçın, "Alper Potuk'la ilgilenmedik, Eren Derdiyok için görüştük ancak sonuç almadık" ifadelerini kullandı.
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