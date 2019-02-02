Sergen Yalçın: "90 dakika hiç oyunu vermedik"
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında üstün bir oyun sergilediklerini söyledi.
Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
Gerçekten takımın oyununundan çok memnunum. Oyuncuların bireysel performansından da çok memnunum. Son haftalarda sahada çok güçlü bir görüntü veriyoruz. Bu çok önemli. Oyunun ilk yarısı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Önde baskıyı çok doğru yaptık. Rakibe deplasmana geldiğini hissettirmek istedik, bunu da doğru yaptık. Kaptığımız toplarla oynamayı da becerdik. Rakibi oynatmadık, hataya zorladık ilk 45 dakikada.
Final paslarında zorluk yaşadık. İkinci bölüm daha dengeli geçti. Golden sonra 5-10 dakika demoralize olduk, sonra oyunun kontrolü tekrar bizdeydi. Galatasaray da biz de çok iyi savunma yaptı. Galatasaray'ın golün haricinde bir pozisyonu ya vardır ya yoktu. Galatasaray da bizim takım da çok iyi mücadele etti. Şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz, alt sıralardan yükselmeye çalışıyoruz. Beklenmedik bir anda çok enteresan bir gol oldu. Bana göre yılın golü oldu. Geçen hafta da çok iyi oynadı, çok yükselen performansı var. Oyuncuların mental olarak durumundan çok memnun oldum. Her an skoru değiştirebilecek oyunculara sahip bir takımla oynadık, 90 dakikada hiç oyunu vermedik. Sıkıntıya düştüğümüz bir dakika olmadı. Kora kor oynadık ve bu da bizi çok memnun etti.
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