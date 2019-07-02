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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.07.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: “4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var”

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Sergen Yalçın: “4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var”

Yeni Malatyaspor'un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bolu kampında transferdeki son durum ve kamp çalışmalarıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kamp sürecinin kendilerini beklediğini kaydeden Sergen Yalçın, “Burada 11 günlük bir kamp dönemimiz olacak. İki hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Daha sonra 2 günlük bir izinden sonra Topuk Yaylası’ndan başlayacağız 14 Temmuz’da. 22 Temmuz’a kadar da orada hazırlanacağız ve Malatya’ya geleceğiz. 23 Temmuz’da ise statta bir antrenman yapacağız. 25 Temmuz’da ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynayacağız. Hemen hafta sonu ise deplasmana gideceğiz. Orada hem rövanşı oynayıp, hem de bir kamp yapmayı planlıyoruz. Tabii kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Diğerlerinden çok erken, 25 Haziran’da başladık hazırlıklara. Ama her şeye rağmen heyecanlıyız. Çünkü hem lig, hem kupa, hem de Avrupa'da mücadele edeceğiz. Bu da bize heyecan veriyor. Birlikte inşallah güzel bir sezon geçiririz” dedi.

“Umarım bu sene o sayısı 20 binin üzerine çıkarırız”

Taraftara da mesaj veren Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“İlk etapta tesisi ve antrenman sahaları gayet güzel buldum Malatya’da. Statta zaten geçen sezon Alanyaspor ile oynamıştık. Çok güzel. Taraftar da maçlara eşlik ediyor. Ama umarım taraftar bu sene o sayısı 20 binin üzerine çıkarabiliriz. Çünkü takımın taraftara çok ihtiyacı var. Taraftar çok önemli bir etken. Güzel bir başlangıç yapıp, güzel bir şekilde devam ederiz diye temenni ediyorum.”

“4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var”

Transferde 4 ya da 5 oyuncuya daha ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yalçın, “Transferde Fofana ve Jahovic’i aldık, ihtiyacımız vardı. 4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Şu anda başkan da biz de uğraşıyoruz. Bazı oyuncularla temas halindeyiz. Umarım bu kamp bitimine kadar 2-3 oyuncu daha katarsak çok iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

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Sergen Yalçın: “4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var”

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