Sergen Yalçın: "2-3 oyuncuya ihtiyacımız var"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSergen Yalçın: "2-3 oyuncuya ihtiyacımız var"
GeriFutbol Sergen Yalçın: "2-3 oyuncuya ihtiyacımız var"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.08.2019 - 01:11, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: "2-3 oyuncuya ihtiyacımız var"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sergen Yalçın: "2-3 oyuncuya ihtiyacımız var"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçına ilişkin, sonuç ve oyundan memnun olduklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başlangıçların önemli olduğunu ve lige iyi başladıklarını belirtti. 

UEFA Avrupa Lig'inde perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımıyla 3. eleme turunda karşılaştıklarını hatırlatan Yalçın, "Çok eksiğimiz vardı ve yorgunduk ama bugün gösterilen performanstan memnunuz." dedi. 

Maçın ilk yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğine değinen Yalçın, şöyle konuştu: 

"İkinci yarı 15 dakika bocalamaya başladık ondan sonra oyunu toparladık, ofansif oyuncularımız biraz dahil oldular oyuna. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla taraftar grubunun bizi desteklemesini istiyoruz. Birlikte hareket edersek çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Sonuçtan ve oyundan memnunuz." 

"2-3 oyuncuya ihtiyacımız var" 

Bir soru üzerine kadrolarını genişletmek istediklerini anlatan Yalçın, "Bir sürü maç oynanacak. Bizim daha geniş oyuncu grubuna ihtiyacımız var. 2-3 oyuncu var takıma katmamız gereken. Onları alınca elimiz daha da güçlenecek. 3-4 oyuncumuz sakatlanırsa çok eksik kadroyla çalışırız." dedi. 

Yalçın, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında 4 müsabakada mücadele ettiklerini ve bunların kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. 
Maçlarda eksikliklerini görme imkanı yakaladıklarına değinen Yalçın, "4 UEFA maçında oyuncularımızın hepsini kullandık, eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Çok analiz toplantıları yapıyoruz. Hem hücumsal hem savunma anlamında nasıl oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Bugün de çok mücadele ettik. Böyle oynamamız lazım." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Sörloth'tan gollere devam
Karaman'dan Daniel Sturridge sözleri
Ahmet Ağaoğlu, o soruya yanıt vermedi
Okan Buruk kırmızı karta dikkat çekti! "Kabus bizim için başladı"