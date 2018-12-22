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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.12.2018 - 21:44, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: "18 puan fena değil"

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Sergen Yalçın: "18 puan fena değil"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 1-1’lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Bana göre iyi, güzel bir maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki takım ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Oyuncularımı oyun disiplinine oyunun tamamında uydukları için tebrik ediyorum. Bana göre iyi, güzel bir maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki takım ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı. İlk yarı rakip bizden daha iyiydi ama oyun planımız zaten bu şekildeydi. Topu rakibe verdik, biraz kontrol amaçlı oynadık, oyun disiplinine sağdık kalmaya çalıştık. İkinci yarı geriye düşünce risk almaya başladık bu sefer. Çok koştuk, çok mücadele etti oyuncularım. Skoru dengeledik, kazanabilir miydik, kazanabilirdik bence. O pozisyonları yakaladık. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyon bulabiliyorsan bana göre kazanman lazım. İyi pozisyon bulduk 1-1’den sonra 4 tane ama ‘puan puandır’ diyoruz. Gerçekten Başakşehir güçlü bir takım. Oyunsal olarak çok güçlü, oyuncu kalitesi çok iyi, alternatifli bir kadro var. Bugün oyunun tamamında çok sıkıntı yaşadık. Santrforlarımız yoktu, Sackey sakatlandı, birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık, çok risk aldık oyunun tamamında ama oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mücadeleden ve oyundan gayet memnunuz. Bununla yetinmek zorunda kaldık” dedi.

“18 puan fena değil”

Bir gazetecinin "Cisse sakat. Oynasaydı maçın skoruna etki eder miydi?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, “Belki de olabilirdi. Çünkü Junior Fernandes’i önde oynattık ki, Junior’un çok pozisyonu değil. O da çok sıkıntı yaşadı. Devrede ‘Ben bu pozisyonun oyuncusu değilim, oynayamıyorum’ diye sitemler etti. Ben de, ‘İyi de oynasan, kötü de oynasan çok önemli değil. Oynayacaksın’ dedim. Çünkü Cisse sakat. Bobo ile dün konuştuk, ‘Bak başlama. Sakatlığın varsa oyuna başlamayalım, bize oyunun başında hamle kullandırma’ dedik. Oynamak istedi ve çok erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde gerçekten içeride işleri döndürmek kolay değil. Birçok oyuncuyu başka pozisyonlarda oynattık. Welinton’u ön liberoya koyduk, Junior’u santrfor oynattık. Çok oynadık takımın içerisinde ama iyi niyetle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. En güzel tarafı burasıydı. Cisse sakattı, Bobo sakattı, Ceyhun sarı kart cezalısıydı, Sackey erken sakatlandı. Kadroda oynayan oyuncuların birçoğunu maalesef kullanamadık. Geçen hafta Rizespor’a da 3 tane oyuncuyu kullanamadık ama ona rağmen çok zorlu bir periyot oynadık. Zorlu maçlar oynadık; Beşiktaş, Başakşehir, Rize deplasmanı, hep zor maçlar bunlar ama fena bitirmediğimizi düşünüyorum. 18 puan fena değil, kötü mü, bence kötü de değil. İkinci yarı daha güçlü bir devre geçirip, 2-3 oyuncu katmak istiyoruz takıma devre arasında. Onları da becerirsek çok daha güçlü bir ikinci yarı yaşarız diye düşünüyorum” diye konuştu.

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