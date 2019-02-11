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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.02.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Sergei Semak: "Defansta biraz zayıf düşebiliriz"

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Sergei Semak: "Defansta biraz zayıf düşebiliriz"

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, “Mücadele etme yeteneğine sahibiz. Artılarımız eksiklerimiz var” diye belirtti.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Zenit’te Teknik Direktör Sergei Semak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın Fenerbahçe karşısında mücadele edeceklerini belirten Semak, “Mücadele etme yeteneğine sahibiz. Artılarımız eksiklerimiz var. Resmi maçlarımız olmadı. Oyun ne kadar bizim hazır olduğumuzu gösterecektir. Çünkü her oyuncumuz bir mücadele verecek. Ama oyun nasıl gider ancak bunu oyun içinde görebiliriz. Fenerbahçe’nin çok iyi bir taraftarı var ama biz evde de böyle taraftara oynuyoruz. Taraftar önemli. İki takımda da iyi taraftar var. Zevk alarak oynamamız lazım. Taraftar ne kadar fazla olursa ruhu iyi olursa o kadar daha iyi. Gerginliğin kendisi bile ilham verici. Her oyun yeni bir hikaye, yeni bir gün. Dolayısıyla şuanda oyuncu kadromuz iyi durumda. Hiç şüphemiz yok bu durumla alakalı. Belli zorluklar var ama yeni oyuncularımızda geldi. Onlarda burada olacak. Bu maç için bu takımla çıkabiliriz. Yarın neler yapacağız sadece sahada göreceğiz. Her türlü mücadeleye hazırlıklı olacağız” diye konuştu.

Claudio Marchisio hakkında sorulan soruya cevap veren Semak, “Son maçlarımızı çok farklı pozisyonlarda değerlendirdik. Marchisio da farklı pozisyonlarda oynayabilir. İkili olarak nasıl değerlendiririz şu anda söyleyemem. Orta sahada iyi oyuncularımız var. Defansta biraz zayıf düşebiliriz. Ama bunları da değerlendireceğiz. Fenerbahçe’nin durumu da çok farklı değil. Bu maçlarda olması istedikleri oyuncuları UEFA’ya dahil edemediler. Durumlarımız aynı. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz” dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bu açıklamayı yaptı...

"Biz güçlü bir takımız"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacakları karşılaşmada, sarı-lacivertli takımın gerçek gücünü ortaya koyacağını söyledi.
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