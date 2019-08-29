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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
29.08.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Serena Williams ve Novak Djokovic üçüncü turda

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Serena Williams ve Novak Djokovic üçüncü turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Serena Williams, Elina Svitolina ve Ashleigh Barty, tek erkeklerde ise Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında dünya 1 numarası Novak Djokovic, ikinci turda Arjantinli tenisçi Juan Ignacio Londero ile karşılaştı.

Mücadelede omzundan sakatlanan fakat oyunu bırakmayan Djokovic, dünya klasmanının 56. basamağındaki rakibini 2 saat 15 dakikada biten maçta, 6-4, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Son şampiyon Djokovic, üçüncü turda Denis Kudla ile Dusan Lajovic arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

- Serena kötü başladı iyi bitirdi

Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde ABD'li genç tenisçi Catherine McNally ile korta çıktı.
Klasmanın 121 numarası 17 yaşındaki McNally karşısında maça istediği gibi başlayamayan Williams, ilk seti 7-5 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran ABD'li tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-1 kazanarak 2-1 galip geldi.
Serena Williams, 3. turda Karolina Muchova ve Su-Wei Hsieh'in oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

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- Barty yoluna devam ediyor

Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, 2. turda ABD'li rakibi Lauren Davis ile karşılaştı.
Avustralyalı tenisçi, 6-2 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura çıktı.
Barty, 3. turda Shuai Peng ve Maria Sakkari'nin oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

- Elina Svitolina, Venüs Williams'ı eledi

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, 39 yaşındaki ABD'li Venüs Williams ile karşılaştı.
Svitolina, 1 saat 52 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.
Svitolina, bir sonraki turda Rebecca Peterson ile Dayana Yastremska arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

 

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