Serena Williams, Avustralya Açık'tan çekildi

Avustralya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyanın eski bir numarası Serena Williams, 7 defa şampiyon olduğu Avustralya Açık'tan çekildi.



Avustralya Açık'ta geçen sene kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyon olan Serena Williams, yeteri kadar hazır olmadığı için turnuvadan çekildiğini duyurdu.



Sezonun ilk grand slam turnuvası için Avustralya'da korta çıkacağını geçen ay açıklayan Serena, şampiyonadan çekilme kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Abu Dabi'deki turnuvaya katıldıktan sonra çok yakınlaştığım halde şahsen olmak istediğim yerde değilim. Antrenörüm ve ekibim her zaman bana 'Sonuna kadar gidebilmek için hazır olduğun turnuvalara katıl' der. Rekabet edebilirim ama sadece rekabet etmek istemiyorum, bundan daha fazlasını yapmak istiyorum ve bunu yapabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Bunu söylerken her ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsam da bu sene Avustralya Açık turnuvasına katılmamaya karar verdim."



Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley ise son şampiyon Serena'nın sevdiği spora geri dönme çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.



Tiley, "Serena ve ekibiyle sürekli temas halindeydim ve çekilme kararını neden son dakikaya kadar ertelediğini biliyorum. Hepimiz ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve bu yıl içinde onu kortlarda görmek, ayrıca 2019 Avustralya Açık turnuvasında onu tekrar ağırlamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesini yaptı.



Hamileliği nedeniyle yaklaşık bir yıldır kortlardan uzak kalan Serena Williams, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda Letonyalı Jelena Ostapenko'ya karşı ilk maçını 2-1 kaybetmişti.



Eylül ayında Alexis Olympia adında bir kız bebeği dünyaya getiren ve hamileliği süresince dünya sıralamasında 22'nciliğe kadar gerileyen Serena Williams'ın, 15 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılması bekleniyordu.