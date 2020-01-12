Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

Avustralya'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 10 numarası Serena Williams ile klasmanın 82. basamağındaki Jessica Pegula karşılaştı.

Sahadan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 38 yaşındaki Williams, 2017 Avustralya Açık'tan bu yana ilk, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti.

1 Eylül 2017'de Alexis Olympia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren ABD'li sporcu, kortlara döndükten sonra çıktığı 5 finali de kaybetmişti.

Eski dünya 1 numarası Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.



