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Haber Giriş: 12.01.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

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Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

ABD'li tenisçi Serena Williams, Auckland Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı vatandaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek 3 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Avustralya'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 10 numarası Serena Williams ile klasmanın 82. basamağındaki Jessica Pegula karşılaştı.

Sahadan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 38 yaşındaki Williams, 2017 Avustralya Açık'tan bu yana ilk, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti.

1 Eylül 2017'de Alexis Olympia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren ABD'li sporcu, kortlara döndükten sonra çıktığı 5 finali de kaybetmişti.
Eski dünya 1 numarası Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.

 

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