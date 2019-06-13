Şeref Has kimdir?
A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından, Şeref Has'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Şeref Has kimdir? İşte, Şeref Has'ın biyografisi...
1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şeref Has, Beyoğluspor'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.Milli takım ve Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.
1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. Şeref Has, 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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