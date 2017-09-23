Şeref Çiçek: 'Hakem kararlarını sizin takdirinize bırakıyorum'

Güneş, maç sırasında tribüne gönderildiği için Güneş'i temsilen basın toplantısına katılan Çiçek, "Şenol Güneş müsabakadan önce rakip ne yaparsa yapsın biz güzel futbolumuzu oynayalım, kendimizi geliştirmeye çalışalım ve galibiyet için oynayalım dedi. Ama maç içerisinde öyle şeyler yaşandı ki, hem rakibimiz Fenerbahçe'nin, hem de bizim bölüm bölüm iyi oynadığımız dönemler olmasına rağmen maç, iyi futbol oynanacak bir ortamın dışına çıktı" diye konuştu.



RB Leipzig maçına odaklanacaklarını söyleyen Çiçek, "Leipzig maçı sonrası tekrardan lige döneceğiz. Böyle devam edeceğiz. Hakem kararlarını ve bu maçı sizin takdirinize bırakıyorum. Kulübümüz de maçla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.