Süper Lig İlhan Cavcav sezonundaki son maçta deplasmanda Bursaspor karşısında 3-1'lik skorla hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını savunan Serdar Gürler, "Kardemir Karabükspor karşısında kritik bir maça çıkacağız. Bildiğiniz gibi ligdeki son maçta Bursaspor'a yenildik. Hak etmediğimiz biz mağlubiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında sahalarında 5 maçları kaldığını hatırlatan Serdar, "Amacımız evimizde puan kaybetmemek. Evde puan kaybetmediğimiz takdirde her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz. Kardemir Karabükspor karşısında tek parola galibiyet." değerlendirmesini yaptı.

"Çok iyi bir kadromuz var"

Serdar Gürler, bir karışıklık içinde bulunduklarına dikkati çekerek, bu durumu adlandıramadığını belirtti.

Osmanlıspor'un mevcut durumuna, "Kısmet mi şanssızlık mı artık bilmiyorum." yorumunu yapan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, şunları kaydetti:

"Hakemler mi bize karşı bilmiyoruz. Bu takımı biz buraya getirdik. Kadromuz çok iyi. Bu camiayı hak ettiği yerlere getireceğiz. Eski günlere döneriz diye hepimiz bekliyoruz. Ben de buraya geldiğimde amacım bir kez daha Osmanlıspor ile Avrupa'ya gitmekti. İngiltere'de de Leicester City var. Onlar da çıktılar, şampiyonluğa oynadılar ve şampiyon oldular. Şu anda ligde oldukça alt sıralardalar, ama büyük takımlar. Biz de büyük bir camiayız. Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz."

Osmanlıspor, Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda 4 puanla son sırada bulunuyor.