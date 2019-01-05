Serdar Taşçı Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki stoper Serdat Taşçı ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren ve şampiyonluğun da en büyük adayı olan Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği sürüyor.
Son olarak DG Sivasspor'dan Robinho'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni transferini savunma hattına yaptı. Da Costa'yı Al Ittihad kulübüne satan Başakşehir, bu bölgeyi son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı ile doldurdu.
Turuncu-lacivertli ekip, tecrübeli stoper ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle