Serdar Taşçı adım adım Trabzonspor'a

Rusya'da yayın yapan Radio Sport kanalı, Spartak Moskova'nın geçen sezon bir yıllık opsiyon hakkını kullandığı Taşçı’ya ekstra bir sözleşme teklif etmeyecek. Sözleşmesinin son 6 ayında bir teklif gelirse satacak. Trabzonspor ise Serdar’a gidişata göre ya Ocak’ta bonservis bedeli ödeyip alacak. Ya da imzayı attırıp bedelsiz olarak Haziran’dan itibaren formayı giydirecek.

Gurbetçi oyuncu verdiği röportajda, “Almanya'da doğmama rağmen kökenim Türk. Türkiye bana her zaman çok ilginç gelmiştir.Türk olduğumu hissediyorum ve mükemmel de Türkçe konuşuyorum. Ben orada bir kez denemem gerektiğini de biliyorum” demişti. (Fotospor)