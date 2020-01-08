Serdar Özkan, Bursaspor ile anlaştı | Transfer haberleri

Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki Serdar Özkan'ın yeni kulübü belli oldu.

Bursa yerel medyasında yer alan habere göre; Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan son olarak Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan ile anlaşmaya vardı.

Kulübü Antalyaspor ile de anlaşmaya varan Mestan'ın bu transferi bitirip Bursa'ya döndüğü kaydedildi.

Serdar Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 resmi maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

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