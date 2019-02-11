Serdar Ortaç'ın marşı sosyal medyayı salladı
Serdar Ortaç Medipol Başakşehir için marş besteledi! Ancak Ortaç'ın marşında dikkat çeken detay sosyal medyayı salladı.
Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir futbol takımı için marş besteledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler eşliğinde paylaşılan marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ortaç'ın yazdığı marşın paylaşımında yazan yorumla videodaki detay kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.
Kullanıcıların gözünden kaçmayan detay
Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı...
"İşte şampiyon Başakşehir
Geliyor Başakşehir
Tüm rakiplere saha dar gelir
Göster, nasıl oynanır top
Kim tutar seni hadi
Dedim işte adı üstünde"
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