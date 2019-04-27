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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.04.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Serdar Gürler: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

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Serdar Gürler: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

 Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Göztepe'nin futbolcularından Serdar Gürler, kalan haftalarda iyi sonuçlar alarak hak ettikleri noktaya çıkmak istediklerini belirtti. 

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, üst sıraların kendilerini ilgilendirmediğini anlatarak, "Bizim amacımız puan ya da puanlar almaktı. İkinci golden sonra gördünüz, herkes tribünlere koştu, sarıldı. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama son 5 hafta, Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Zor bir deplasman. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz kesecek duruma getirdik. İnşallah artık evimizde galibiyet istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Maçtan önce 1 puana razı olduklarını ifade eden Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İnanılmaz sevinçliyiz. 1 maç kazandık sadece. Daha 4 maçımız var. Herkes biliyor, İstanbul takımlarını yenmek ekstra puan gibi düşünülüyor. Biz burada 1 puana razıydık. Daha fazlasını yaptık. Yüreğimizi ortaya koyduk. Artık kendi rakiplerimize göre müsabakalar olacak. Bu 4 maçta hak ettiğimiz yeri taraftarımıza ve Türkiye'ye göstermek istiyoruz." 

Amaçlarının kalan haftalarda kendi rakiplerini yenmek olduğunu belirten Serdar Gürler, "Sahada 30 savaşçı vardı. Başkanımız yanımıza geldi. Herkesi birer birer, ikişer ikişer aldı yanına. Sahaya çıkarken herkes kenetlendi. Bizim amacımız lideri kovalamak değil, kümede kalmak. Son 4 maç kaldı. 3 tane kendi evimizde oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

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