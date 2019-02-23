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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
23.02.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Serdar Azmoun gerçeği ortaya çıktı: Fatih Terim istemiş!

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Serdar Azmoun gerçeği ortaya çıktı: Fatih Terim istemiş!

Fenerbahçe'yi Avrupa dışına iten Zenit'in İranlı genç forveti için Galatasaray'ın eski kulübüne kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Attığı 2 golle Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nin dışına iten isim olan Serdar Azmoun'u sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği ortaya çıktı. Gomis'i satan ancak FFP yüzünden bonservis ödeyecek bütçesi olmayan Galatasaray, İranlı genç forvet için Rubin Kazan'a kiralama teklifinde bulundu ancak olumsuz yanıt aldı. Rubin Kazan sezon içinde Serdar Azmoun'u 12 milyon euroya Zenit'e sattı.

Yine Fatih Terim'in yazın transferine olumlu rapor verdiği Polonyalı golcü Piatek'i de Genoa 4.5 milyon euroya kaptı ve ara transferde 35 milyon euroya Milan'a yolladı.

 

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