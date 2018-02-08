Serdar Aziz'in sakatlığında son durum
Konyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanan Serdar Aziz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Galatasaray'a Serdar Aziz'den iyi haber geldi. Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak yerini Maicon'a bırakan milli savunmacının durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Ayağına kramp giren Serdar Aziz'in ligde oynamasına engel teşkil edecek bir durumunun bulunmadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar Jason Denayer'in sakatlığından sonra Serdar Aziz'in de oyundan çıkmasıyla endişeye kapılmıştı. Başarılı futbolcu iki ayak maçında da gol atarak takımının tur atlamasına önemli katkı verdi.
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