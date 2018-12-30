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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Serdar Aziz'in menajeri bu teklifle gelecek: "Alacaklarına karşılık bonservisi"

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Serdar Aziz'in menajeri bu teklifle gelecek: "Alacaklarına karşılık bonservisi"

Fatih Terim’in, “Artık takımda görmek istemiyorum” dediği Serdar’ın menajeri Haluk Canatar, “Biz, geçmişten kalan 1 milyon 600 bin Euro’luk alacağımızdan vazgeçeceğiz, siz de buna karşılık bonservisi verirseniz, sözleşmeyi feshederiz” diyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Artık takımımda görmek istemiyorum” dediği Serdar Aziz, ayrılık için geri sayıma başladı. Maldivler’deki tatilini bitirip İstanbul’a dönen milli futbolcu, menajeri Haluk Canatar ile toplantı yapıp, bundan sonraki yol haritasını belirledi. Menajer Canatar, önümüzdeki günlerde Galatasaray yöneticileriyle görüşerek, şu teklifi iletecek:

“Bugüne kadar Galatasaray formasını gururla giyen Serdar, geçmişten kalan 1 milyon 600 bin Euro’luk alacağından vazgeçecek. Ancak bunun karşılığında sizden bonservisi istiyoruz. Alacaklarımıza karşılık bonservisi verin sözleşmeyi feshedelim. Cevabınızı en kısa sürede vermenizi istiyoruz çünkü tüm kulüpler haftaya devre arası kampına başlayacak. Kararınızı hemen verirseniz, Serdar’ın kulüp bulması için sağlıklı bir ortam oluşur.”

4,6 MİLYON EURO TASARRUF İMKANI

2020 Mayıs ayına kadar sözleşmesi olan Serdar Aziz’in bu talebi kabul edilirse, Galatasaray yaklaşık 4.6 milyon Euro tasarruf etmiş olacak. Geçmişten 1.6 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli futbolcuya, bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon için toplam 3 milyon Euro daha ödenmesi gerekiyor. 2016 Haziran’ında Bursaspor’dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla oynadığı 51 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusunu, “Galatasaray için gerekli fedakarlığı göstermiyor”gerekçesiyle gözden çıkarıp, satılmasını istemişti.

"ÖNCE FATİH HOCAMLA KONUŞMAM GEREK"

Dün İstanbul’a gelir gelmez menajeri Haluk Canatar ile durumunu masaya yatıran ve Canatar ile uzun süre görüşen Serdar Aziz, şu anda hiçbir kulüple temasa geçmemesini istedi. Serdar Aziz, Canatar’a “Teklifler olabilir ancak hiçbir kulüple görüşmeni istemiyorum. Hocamla görüşmeden ayrılık kararı almayacağım. Herhangi bir hatam ya da özür dilemem gereken bir durum varsa Fatih hocayla görüşüp özrümü dileyeceğim. Özür dilemek bana dokunmaz ve ağrıma gitmez” dedi.

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