Serdar Aziz'in eşinden sosyal medya paylaşımı!
Fatih Terim'in Galatasaray'da istemediği Serdar Aziz, bonservisini feshettikten sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Eşi Tuğçe Aziz, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Eren Derdiyok ve Serdar Aziz, Fatih Terim tarafından Galatasaray kadrosunda istenmemişti. Bonservisini sarı-kırmılı kulüp ile fesheden Serdar, hemen arkasından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
İmza sonrası; "Çok zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. Ailem de sabırsızlıkla beni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyordu." diyen Serdar'ın eşi Tuğçe Aziz, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
İşte Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in o paylaşımı...
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