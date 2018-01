Serdar Aziz'den şampiyonluk sözü! Fatih hoca gelince...

Serdar Aziz, Galatasaray'ın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim'in gelmesiyle ikinci yarının daha iyi geçeceğine inandığını aktaran 27 yaşındaki stoper, "Lige fırtına gibi başladık. Herkes erken bir aşamada şampiyon olacağımızı konuşuyordu. Zaten sezon sonunda şampiyon olacağız ama sonrasında sistem değişiklikleri gibi birçok etken, puan kayıplarına neden oldu. Fatih hocanın gelişiyle ikinci yarı her şeyin daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz sezon sonu şampiyon olmak." diye konuştu.

İlk yarının son 4 deplasman maçını kaybettiklerini hatırlatan Serdar, "Deplasmanlarda çok iyi oynayamadık. Takım olarak zihinsel ve fiziksel olarak değerlendirmelerini yapıyoruz. Kısa sürede bunu çözeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımın duran toplardaki zaafına değinerek, "Akıcı oyunda çok fazla gol yemedik. Daha çok duran toplardan yedik. Aslında tüm arkadaşlarımızla iyi niyetli olarak çalışıyoruz. Demek ki daha çok çalışmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 4 takım olduğunu anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu sezon zorlu bir lig oluyor. Sonuna kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Dört takım arasında ligin sonuna kadar mücadele devam edecektir. İnşallah sonunda biz şampiyon olacağız. Her takım elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mücadelemizin en iyisini sahaya koymaya çalışıyoruz. Diğer kulüplere bakmıyoruz. Kendi işimizi yapıp, sonunda şampiyon olmak istiyoruz."



- "Fatih hoca tartışılmaz"



Serdar Aziz, ilk yarının son haftasında Hırvat teknik adam Igor Tudor'un yerine Fatih Terim'in gelmesinin kendilerine faydalı olacağını söyledi.

Fatih Terim'in teknik adamlığının tartışılmaz olduğunu dile getiren Serdar, "Teknik direktör değişikliğin bize olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Tüm arkadaşlarım da böyle düşünüyor. İkinci yarıya zihinsel ve taktiksel olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey bizim için daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Terim'in A Milli Takım'da kendisine ilk kez şans veren teknik adam olduğunu hatırlatan Serdar, "Fatih hocanın birçok oyuncuya katkısı tartışılmaz. Bana da büyük katkıları oldu. İlk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım forması giydim. İlk maçımda da gol attım. Benim için unutulmazdı. Yeniden Fatih hoca ile çalışmak benim için onur ve gururdur. Hocamızın tavsiyelerini en iyi şekilde dinleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Aziz, Galatasaray'da yeni uygulanacak her bölgeye farklı antrenör sistemiyle ilgili, şöyle konuştu:

"Hocamız, verdiği kararlarla Türkiye'ye damga vurmuş, Türk futboluna olumlu katkıları olan bir isim. Yine böyle bir katkısı olacağını düşünüyorum. Teknik ekibe katılan tüm isimler Türk futboluna önemli hizmetler vermiş oyunculardı. Bize katkıları olacağına inanıyorum. Bu sistem bize olumlu yönde yansıyacaktır. Daha önce büyük tecrübeleri olan ağabeylerimizin, hocalarımızın sözünü dinleyerek elimizden geleni yapacağız."



- "Değişiklikler nedeniyle zorlandık"



Serdar Aziz, sezonun ilk 16 haftasında görev yapan teknik direktör Igor Tudor'un işler iyi giderken yaptığı değişikliklerin kendilerini zorladığını belirtti.

Sistem ve oyuncu değişikliklerine kısa sürede adapte olmanın zorluğundan bahseden milli futbolcu, "Farklı sistemde, farklı oyuncularla oynamak hepimiz açısından zorlu oldu. İyi giderken bir şeylerin değişmesi oyuncular açısından gerçekten zor. Bunlarda zorlandık. O da sahaya yansıdı." ifadelerini kullandı.



- "İkinci yarıda daha iyi bir Serdar Aziz izleteceğim"



Tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans göstereceğini dile getirdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklara değinen Serdar, şunları kaydetti:

"Geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşadım. Yaklaşık 6 ay sahaya çıkamadım. Bu, bir futbolcu için çok zor. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Bunu karşılaşmak için çok çalıştım. Neticesinde bu sezon formayı kaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Daha da iyi olacağımı kendim de biliyorum. Bunun için daha çok çalışarak, ikinci yarıda daha iyi bir Serdar Aziz izleteceğim."

Sezonun ilk yarısında iki kez burnu kırılmasına rağmen ameliyat edilmeyi reddeden Serdar Aziz, "Takımın bana ihtiyacı olduğundan dolayı bu fedakarlığı yapmak durumundaydım. Defans oyuncusu olarak başımıza bunlar gelebiliyor. Her zaman sahada olmak istiyorum. Takımın da bana ihtiyacı olduğu zaman daha çok özveri ile mücadele etmek istiyorum. Daha önce her fedakarlığı yaptım. Elimden geldiğince daha çok fedakarlık yapabileceğimi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



- "Gomis çok kaliteli bir futbolcu"



Galatasaraylı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Bafetimbi Gomis'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Gomis ile rakip olması durumunda zorlanıp zorlanmayacağının sorulması üzerine Serdar, "Gomis, çok kaliteli bir futbolcu. Attığı gollerle bunu gösterdi ama bugüne kadar hiçbir oyuncudan çekinmedim. Her oyuncuya karşı da iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Aslında aynı soruyu Gomis'e sormak lazım. Bizim takımımızda olduğu için avantajlıyız." diye konuştu.

Serdar Aziz, stoper mevkisindeki rekabet ile ilgili, "Rekabet her takımda var. Galatasaray gibi büyük bir camiada daha üst seviyede olacaktır. Tüm arkadaşlarımız, hem karakter hem de futbolculuk açısından çok kaliteli ve önemli isimler. Onlar da çalışıp, mücadele ediyorlar. Hepimiz takımın iyi olması için uğraşıyoruz. Rekabetin başarı getirdiğini herkes biliyor. İkinci yarıda rekabetin daha da artacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



- "Takım arkadaşlarımı EURO 2016'da yalnız bıraktım"



Serdar, sakatlığı nedeniyle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2016) evde izlemenin zoruna gittiğini aktardı.

"Sakatlık, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey." diyen milli futbolcu, "Bunu da geçen yıl çokça yaşadım ve çok üzüldüm. Ülkemi ve takım arkadaşlarımı EURO 2016'da yalnız bıraktım. Evde izlemek insanın zoruna gidiyor. Allah hiçbir futbolcuya sakatlık göstermesin. Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'na da gidemiyoruz. Bu da acı bir kayıp. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur ve dünya kupaları ile Avrupa şampiyonalarına sürekli katılırız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini dile getiren Serdar, şu ifadeleri kullandı:

"Cenk'i tebrik ediyorum. İngiltere'de başarılı olacağına inanıyorum. Süper Lig'de karşılıklı oynadık. Türk futbolcuların hayalleri Avrupa'da oynamak. Türk oyuncuların gerçekten inanırsa başarabileceğini düşünüyorum. Sahada taktiksel ve zihinsel olarak iyi olursa herkesin Avrupa'da rahat oynayacağını düşünüyorum."

Kariyer hedefiyle ilgili açıklamada bulunan Serdar Aziz, "Uzun yıllar Galatasaray'da oynamak ve buraya hizmet etmek istiyorum. Kariyer planlamamda şu an sadece Galatasaray'a odaklıyım. Gelecekte neler olur bilinmez ama böyle devam etmesini umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.