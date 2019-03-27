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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
27.03.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Serdar Aziz'den itiraf! "Geldikten sonra gördüm ki..."

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Serdar Aziz'den itiraf! "Geldikten sonra gördüm ki..."

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transferi Serdar Aziz, önemli açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, beIN Sports'a verdiği özel röportajda takımın son durumu ve transferinde yaşadığı süreci anlattı.

İşte Serdar Aziz'in açıklamaları:

"Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transferler zor oluyor. Başkanımız her zaman benim arkamda durdu bu süreçte. Yönetim kurulumuz ve hocamız da öyle. Ben de onlar gibi bu transferin arkasında durdum. İki taraf da birbirini isteyince mutlu şeyler ortaya çıkıyor. Dışarıda insanların çok fazla tepkisi olduğumu söyleyemem. Dünyanın her yerinde böyle şeyler olabilir. Bunları çok fazla takmamak gerekiyor. Üstesinden gelmek lazım. Geçmişi, her şeyi sildim, yeni bir sayfa açtım."

"F.Bahçe'ye gitmek istiyordum"

"Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi takip ediyordum. Birçok teklif almama rağmen menajerime 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedim. Bu sene maalesef böyle bir sezon oldu; ama Ersun Hoca'yla takım kendine artık daha çok inanıyor. Çok mutluyum. İstendiğim bir yerdeyim, insanlar beni burada çok seviyor. Burada olumlu bir hava var. Bana sağlanan desteği ve inancı fazlasıyla aldım."

'Avrupa Ligi'ne gidebiliriz'

"5. ile aramızda 6 puan var. Böyle bir lig geçiriyoruz. Biz de Fenerbahçe olarak kalan maçları kazanabilecek güçteyiz. Ligi 5. bitirip Avrupa Ligi'ne gidebiliriz. Hedefimiz kalan maçların hepsini kazanmak."

Milli Takım açıklaması

"Milli takımda olmak istiyorum. Şenol Hoca'yla daha önce de çalıştım. Hocamızın kadrosuna saygı duyuyorum. Milli takımı bir taraftar olarak destekliyorum. Davet edildiğim zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın."

"Geldikten sonra gördüm ki, ligin en fazla taraftara sahip olan takımı Fenerbahçe. İstatistikler de bunu gösteriyor. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarı farklı bir kültüre sahip."

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