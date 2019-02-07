Serdar Aziz'den Fatih Terim'e başsağlığı mesajı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz eski teknik direktörü Fatih Terim'in babası için başsağlığı mesajı yayınladı.
Teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro düşünülmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Serdar Aziz eski teknik direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.
Serdar Aziz'in sosyal medya hesabından Fatih Terim ve babası Talat Terim'in birlikte fotoğrafının yer aldığı paylaşımında 'Hocam başınız sağolsun' ifadelerini kullandı.
Bu arada sarı kırmızılı takımın eski futbolcuları Felipe Melo ile Bafetimbi Gomis'in yanı sıra Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues deFatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.
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