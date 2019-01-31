Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Fenerbahçe'de! Castillo ve Johansen yolda...
Fenerbahçe, Tolgay için Beşiktaş ile 3,2 milyon Euro’ya anlaştı. Bugün imza atılacak. Şener ise takımda kaldı. Serdar Aziz, G.Saray’dan alacaklarını bırakıp Fenerbahçe’ye geldi. 28 yaşındaki stoper sözleşmeyi imzaladı. Castillo için görüşmeler sürüyor. Oyuncu F.Bahçe’ye gelmek istiyor. Johansen de bugün imzayı atabilir.
Fenerbahçe dün çok hareketli bir transfer gündemi yaşadı... Tolgay’ın menajeri Ahmet Bulut, sabah saatlerinde kulübe gelerek, sözleşme imzalamak için Şener’in Beşiktaşla anlaşmasını bekledi. Ancak beklenen imza gelmeyince transferde kriz yaşandı. Ali Koç ve Fikret Orman’ın konuşmaları sonrası Şener gitmediği için Beşiktaş’a 2,5 milyon Euro’ya ek olarak 700 bin Euro daha veren sarı lacivertliler, transferi tamamladı. Tolgay’ın bugün öğlen saatlerinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
DIAGNE G.SARAY'A GİDİNCE...
Serdar Aziz ile daha önce sözleşmeyi feshetmek için anlaşma yapan Galatasaray, taraftarından gelen tepkiler sonrası bu anlaşmadan vazgeçmişti. Ancak dün Diagne’nin sarı kırmızılara transfer sonrası Serdar Aziz’in sözleşmesi 2,3 milyon Euro fesih ücreti karşılığında Galatasaray tarafından feshedildi. Gece 21.30’da sarı lacivertli kulübe gelen Serdar Aziz, Fenerbahçe ile resmi sözleşmenin altına imza attı.
ŞİLİLİ GELMEK İSTİYOR
Fenerbahçe’de Benfica’da oynayan Castillo için de girişimler olumlu devam ediyor. Şilili golcünün kulübü Benfica ile anlaşma sağlanması yolunda adımlar atılıyor. Castillo’nun da bugün Fenerbahçeli olması bekleniyor. Ayrıca Fulham’da oynayan Norveçli Stefan Johansen ile de anlaşıldığı iddia ediliyor. Johansen ile daha önce anlaşmaya varılmış ancak kulübü Norveçli oyuncuyu bırakmaktan vazgeçmişti.
"CASTILLO İLE ANLAŞMIŞTIK"
Fenerbahçe’nin Benfica’dan almak istediği Castillo’yu isteyen bir diğer kulüp olan Club America’nın başkanı Santiago Banos, Fenerbahçe’yi ima ederek ilginç bir açıklama yaptı. Banos, “Castillo için Benfica ile anlaşma sağlamıştık ancak birden bire bize karşı çıktılar. Bu transferin gerçekleşmesini istemeyen birileri var. Bizim bu oyuncuyu almamızı istemiyorlar” dedi.
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