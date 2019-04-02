Serdar Aziz ve Hasan Şaş aynı mekanda buluştu
Serdar Aziz, Hasan Şaş, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş aynı mekanda görüntülendi.
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz, Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Galatasaray'ın genç futbolcuları Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş; Aqua Florya'da görüntülendi.
Serdar Aziz menajeri Haluk Canatar ile buluşup toplantı yaptı. Toplantı sonrasında mağazaları gezen Serdar, Fenerbahçeli hayranlarını kırmayıp hepsiyle tek tek ilgilendi.
Hasan Şaş, alışveriş merkezinde dostlarıyla buluşup kahve içti. Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş ise alışveriş yapıp AVM'de kısa bir tur attı.
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